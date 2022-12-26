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Общество26 декабря 2022 14:19

«Танки, автоматы и бьюти-боксы»: дети из Томской области перечислили, какие подарки хотят получить на Новый год

Томские дети рассказали, какие подарки они ждут на новогодний праздник
Анна Ковалёва
Томские родители рассказали, какие подарки ждут дети на Новый год

Томские родители рассказали, какие подарки ждут дети на Новый год

Фото: Олег Укладов

До Нового года осталось пять дней. Большинство детей уже отправили письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих желаниях. Журналист «КП-Томск» поинтересовался у родителей ребят, какие подарки они ждут к празднику.

В топе пожеланий оказались телефоны, планшеты, игровые приставки, а также конструкторы и мягкие игрушки.

«Мой сын каждый год просит новый мобильный телефон. Часто роняет и ломает их, поэтому и приходится обновлять. Матвею уже девять лет, но письма Деду Морозу пишет исправно», - поделилась томичка Алиса.

Мама десятилетнего Вити Ирина рассказала, что сын попросил планшет, новый компьютерный стул и книгу про анимэ.

«Младшая сестра Вити Настя хочет получить в Новый год мебель для кукольного домика и куклу», - добавила Ирина.

Куклы под елкой порадуют девочек в главный зимний праздник

Куклы под елкой порадуют девочек в главный зимний праздник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мама Юлия рассказала, о чем мечтают ее сыновья и дочь.

«Девятилетняя Аня хочет бьюти-бокс. Это такой набор, где есть детская косметика, заколочки и подобные предметы для наведения красоты. Одиннадцатилетний Петр запросил собственную банковскую карту. Шестилетний Федр попросил мягкие игрушки и золотой меч», - поделилась женщина.

Жительница Томска Татьяна рассказала об увлечении своего восьмилетнего племянника. Почти на все праздники мальчик просит наборы «Лего».

Конструкторы - в топе новогодних желаний детей

Конструкторы - в топе новогодних желаний детей

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Максим здорово собирает эти конструкторы. Для него - чем больше деталей, тем лучше. Хочет, чтобы в этот Новый год ему подарили конструктор из не менее чем полутора тысяч блоков. И плюс к этому попросил хороший игрушечный пистолет», - сказала Татьяна.

По наблюдениям некоторых родителей, дети стали больше просить игрушек на военную тематику.

«Мой девятилетний Антон ходит в спортивную секцию, где одного из тренеров призвали в зону СВО. Недавно сын узнал, что тренер служит командиром танка. После этого Антон попросил купить ему на Новый год пару танков для игрушечной спецоперации и какую-то машину, где, по его словам, будут сидеть солдаты с автоматами», - поделилась жительница Томска Ольга.

Мальчики запрашивают игрушки на военную тематику

Мальчики запрашивают игрушки на военную тематику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О подобной просьбе рассказала и томичка Мария – мама семилетнего Елисея.

«В принципе, ребенок и раньше играл всякими пистолетиками и мечами, мальчик ведь. Но в этом году запросил конкретные вещи – то, что видит в новостях по телевизору. Попросил игрушечную установку ПВО и дроны», - поделилась Мария.

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