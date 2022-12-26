«Танки, автоматы и бьюти-боксы»: дети из Томской области перечислили, какие подарки хотят получить на Новый год

Томские родители рассказали, какие подарки ждут дети на Новый год
Фото: Олег Укладов
До Нового года осталось пять дней. Большинство детей уже отправили письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих желаниях. Журналист «КП-Томск» поинтересовался у родителей ребят, какие подарки они ждут к празднику.
В топе пожеланий оказались телефоны, планшеты, игровые приставки, а также конструкторы и мягкие игрушки.
«Мой сын каждый год просит новый мобильный телефон. Часто роняет и ломает их, поэтому и приходится обновлять. Матвею уже девять лет, но письма Деду Морозу пишет исправно», - поделилась томичка Алиса.
Мама десятилетнего Вити Ирина рассказала, что сын попросил планшет, новый компьютерный стул и книгу про анимэ.
«Младшая сестра Вити Настя хочет получить в Новый год мебель для кукольного домика и куклу», - добавила Ирина.
Куклы под елкой порадуют девочек в главный зимний праздник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многодетная мама Юлия рассказала, о чем мечтают ее сыновья и дочь.
«Девятилетняя Аня хочет бьюти-бокс. Это такой набор, где есть детская косметика, заколочки и подобные предметы для наведения красоты. Одиннадцатилетний Петр запросил собственную банковскую карту. Шестилетний Федр попросил мягкие игрушки и золотой меч», - поделилась женщина.
Жительница Томска Татьяна рассказала об увлечении своего восьмилетнего племянника. Почти на все праздники мальчик просит наборы «Лего».
Конструкторы - в топе новогодних желаний детей
Фото: Андрей АБРАМОВ
«Максим здорово собирает эти конструкторы. Для него - чем больше деталей, тем лучше. Хочет, чтобы в этот Новый год ему подарили конструктор из не менее чем полутора тысяч блоков. И плюс к этому попросил хороший игрушечный пистолет», - сказала Татьяна.
По наблюдениям некоторых родителей, дети стали больше просить игрушек на военную тематику.
«Мой девятилетний Антон ходит в спортивную секцию, где одного из тренеров призвали в зону СВО. Недавно сын узнал, что тренер служит командиром танка. После этого Антон попросил купить ему на Новый год пару танков для игрушечной спецоперации и какую-то машину, где, по его словам, будут сидеть солдаты с автоматами», - поделилась жительница Томска Ольга.
Мальчики запрашивают игрушки на военную тематику
Фото: Алексей БУЛАТОВ
О подобной просьбе рассказала и томичка Мария – мама семилетнего Елисея.
«В принципе, ребенок и раньше играл всякими пистолетиками и мечами, мальчик ведь. Но в этом году запросил конкретные вещи – то, что видит в новостях по телевизору. Попросил игрушечную установку ПВО и дроны», - поделилась Мария.
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