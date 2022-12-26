«Танки, автоматы и бьюти-боксы»: дети из Томской области перечислили, какие подарки хотят получить на Новый год

Томские родители рассказали, какие подарки ждут дети на Новый год Фото: Олег Укладов

До Нового года осталось пять дней. Большинство детей уже отправили письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих желаниях. Журналист «КП-Томск» поинтересовался у родителей ребят, какие подарки они ждут к празднику.

В топе пожеланий оказались телефоны, планшеты, игровые приставки, а также конструкторы и мягкие игрушки.

«Мой сын каждый год просит новый мобильный телефон. Часто роняет и ломает их, поэтому и приходится обновлять. Матвею уже девять лет, но письма Деду Морозу пишет исправно», - поделилась томичка Алиса.

Мама десятилетнего Вити Ирина рассказала, что сын попросил планшет, новый компьютерный стул и книгу про анимэ.

«Младшая сестра Вити Настя хочет получить в Новый год мебель для кукольного домика и куклу», - добавила Ирина.

Куклы под елкой порадуют девочек в главный зимний праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мама Юлия рассказала, о чем мечтают ее сыновья и дочь.

«Девятилетняя Аня хочет бьюти-бокс. Это такой набор, где есть детская косметика, заколочки и подобные предметы для наведения красоты. Одиннадцатилетний Петр запросил собственную банковскую карту. Шестилетний Федр попросил мягкие игрушки и золотой меч», - поделилась женщина.

Жительница Томска Татьяна рассказала об увлечении своего восьмилетнего племянника. Почти на все праздники мальчик просит наборы «Лего».

Конструкторы - в топе новогодних желаний детей Фото: Андрей АБРАМОВ

«Максим здорово собирает эти конструкторы. Для него - чем больше деталей, тем лучше. Хочет, чтобы в этот Новый год ему подарили конструктор из не менее чем полутора тысяч блоков. И плюс к этому попросил хороший игрушечный пистолет», - сказала Татьяна.

По наблюдениям некоторых родителей, дети стали больше просить игрушек на военную тематику.

«Мой девятилетний Антон ходит в спортивную секцию, где одного из тренеров призвали в зону СВО. Недавно сын узнал, что тренер служит командиром танка. После этого Антон попросил купить ему на Новый год пару танков для игрушечной спецоперации и какую-то машину, где, по его словам, будут сидеть солдаты с автоматами», - поделилась жительница Томска Ольга.

Мальчики запрашивают игрушки на военную тематику Фото: Алексей БУЛАТОВ

О подобной просьбе рассказала и томичка Мария – мама семилетнего Елисея.

«В принципе, ребенок и раньше играл всякими пистолетиками и мечами, мальчик ведь. Но в этом году запросил конкретные вещи – то, что видит в новостях по телевизору. Попросил игрушечную установку ПВО и дроны», - поделилась Мария.

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