МЧС по Томской области сообщили о двух погибших в пожаре на переулке Базарный

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в пожаре на переулке Базарный, 4 обнаружили тела двух человек. В огне погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что ликвидировать открытое возгорание удалось спустя 3 часа.

Напомним, что в 8.42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном, 4-квартирном деревянном доме с цокольным этажом.

На месте продолжают работать специалисты районной администрации. Они оказывают семьям содействие в получении предусмотренной по закону помощи - материалов для восстановления дома и материальной поддержки. Также уточняется, что часть жильцов дома разместилась в маневренном фонде. Читайте также: Появилось видео пожара в Томске на переулке Базарный