В Томске в пожаре на переулке Базарный погиб мужчина

Фото: прокуратура Томской области.

В Томске на данный момент продолжает гореть жилой дом на переулке Базарный, 4. Сейчас возгорание тушат 25 пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

"В 08:42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном, 4-квартирном деревянном доме с цокольным этажом по адресу: г. Томск, переулок Базарный, 4", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что предварительная площадь пожара 100 кв.м.

Ранее прокуратура Томской области также сообщала, что в результате возгорания погиб мужчина. Его личность устанавливается.

Сейчас на месте работает 6 единиц техники и 25 человек.