В Томске на улице Дизайнеров мусоровоз наехал на автомобиль

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 9 апреля на улице Дизайнеров мусоровоз наехал на автомобиль. Внутри легковушки находился ребенок и женщина, сообщает пресс-служба УМВД.

"Сегодня около 15.20 во дворе дома № 7 по ул. Дизайнеров, произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и легкового автомобиля LADA Granta. По предварительной информации, 31-летний мужчина - водитель автомобиля МАЗ покинул место водителя, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего грузовик начал движение задним ходом, и совершил наезд на стоящий легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что в момент наезда в легковом автомобиле находились 33-летняя женщина-водитель и 5-летний мальчик-пассажир. Женщина не пострадала, а вот ребенку потребовалась разовая медицинская помощь.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На предприятие, которому принадлежит автомобиль МАЗ, будет осуществлен профилактический визит.