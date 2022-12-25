«КП-Томск» рассказывает о главных заявлениях губернатора Мазура во время трансляции

Фото: Администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур 25 декабря 2022 года провел прямой эфир, в ходе которого ответил на самые частые вопросы жителей региона, дал поручения подчиненным и выразил свою позицию на ряд событий внутри города. Отметим, что частыми вопросами, волнующими томичей, стало благоустройство города, качество дорог и ЖКХ. "КП-Томск" рассказывает о главных заявлениях главы региона.

Хиркорпус

Хирургический корпус томского онкологического диспансера планируют открыть в конце мая-начале июня 2023 года. Губернатор отметил, что на объекте ведутся работы по его подготовке.

"Из семи операционных три уже смонтированы, четыре в пути. В конце мая - июне медучреждение планируют открыть", - сказал Владимир Мазур.

ЕСПБ

Отмена ЕСПБ - временная мера. Заменой жителям Томской области, которые раньше пользовались данным проездным, будет начислена социальная выплата на проезд в общественном транспорте. Она составит 280 рублей ежемесячно.

Коммунальный мост

Владимир Мазур знает о поступающих жалобах на качество выполняемых ремонтных работ на мосту. Он держит на личном контроле ситуацию.

"Земский тренер"

Рассматривается вариант строительства бюджетного жилья для учителей, врачей и тренеров во всех районах Томской области. Дополнительным пунктом "Земского тренера" станет ставка для тренерского состава.

Страхование жилья в квитанциях

Жители Томской области, которые оплатили услугу, появившуюся в своей квитанции, получат перерасчет. Губернатор поручил убрать эту графу из квитков по ЖКУ.

СВО

Все вопросы, связанные с жителями Томской области, которые находятся в зоне специальной военной операции, взяты на особый контроль Владимиром Мазуром.

«Губернатор подчеркнул, что вопросы, касающиеся контрактов, находятся в ведении Минобороны. Оперативная связь с ведомством налажена. О конкретных бойцах Владимир Мазур попросил сообщать в социальных сетях главы региона», - сообщает администрация Томской области.

Диабет

Владимир Мазур поручил обеспечить всем необходимым жителей региона, у которых диагностировали диабет. Также было поручено начальнику облздрава доложить о решении в понедельник, 26 декабря 2022 года.