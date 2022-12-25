Традиционные блюда новогоднего стола в Томске

До Нового года осталась неделя Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года осталось меньше недели. Большинство жителей Томска уже успели продумать, как они отметят праздник и какие угощения приготовят для близких. Журналист «КП-Томск» пообщался с горожанами и выяснил, что у многих томичей есть блюда, которые они традиционно готовят в главный зимний праздник.

30-летняя жительница Томска Юлия призналась, что для ее мужа Новый год без селедки под шубой - это не Новый год.

«Селедку под шубой мы готовим каждое 31 декабря. Есть у нас еще традиции, но их мы чередуем – иногда запекаем утку, а иногда фаршируем кальмары», - поделилась Юлия.

Новый год без селедки под шубой - это не Новый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для семьи томички Майи главное новогоднее яство – это салат с ананасом. Женщина рассказала, что это самое простое и самое вкусное блюдо для тех, кто любит сладкое.

«Тру много сыра, кладу кусочки ананасов из банки, дольку чеснока, все это перемешиваю с майонезом. Это блюдо у нас всегда уходит самым первым», - рассказала Майя.

Салат «Шапка Мономаха» - блюдо-фаворит на праздничном столе 43-летней жительницы Томска Татьяны.

«Этот салат я делаю в Новый год всегда. Пару картофелин вареных тру на терке. Кладу две средних морковки сладких, белый изюм, сыр, свеклу, между всеми слоями - майонез, кроме слоя с изюмом. Обильно посыпаю гранатом, толченым грецким орехом и изюмом», - поделилась томичка.

62-летняя Людмила Геннадьевна рассказала, что для ее родных главное новогоднее угощение – это пельмени.

«Куда без пельменей в Новый год? Сколько себя помню, всегда их делали в праздник. Правда, раньше лепили вручную. Добавляли в огромную партию один пельмень с сюрпризом – с тестом внутри вместо мяса. Кому такой попался, тому повезет в жизни. Сейчас не лепим, просто покупаем и варим. Еще холодец делаем – это обязательно», - прокомментировала пенсионерка.

Пельмени лепят самостоятельно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В семье 23-летней Маргариты часто готовят на Новый год салат «Тбилиси». Девушка призналась, что ее родные немного изменили традиционный рецепт.

«Ошпаренный, лук мы маринуем в гранатовом соке. Обычно в «Тбилиси» кладут кинзу, но мы ее не любим. По своей устоявшейся традиции мы всегда добавляем в этот салат вместо кинзы рукколу», - рассказала Маргарита.

Наталья и ее муж любят лазанью, салат с фасолью, крабовый салат и имбирное печенье.

«Мы женаты всего несколько лет, но уже успели завести свои традиции. С лазаньей и любимыми салатами у нас ассоциируется и елка, и бой курантов. А еще мы полюбили печь на Новый год имбирное печенье. Когда его готовишь, дом наполняется запахом уюта, тепла – это как раз дополняет атмосферу такого праздника», - сказала Наталья.

Угоститься хотят все члены семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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