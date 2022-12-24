«КП-Томск» рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Запоминающихся событий было много. Фото: Анна Ковалёва

Журналисты «КП-Томск» продолжает знакомить читателей с самыми запоминающимися новостями ушедшей недели. Утвержденный бюджет города, победы томичей в развлекательном шоу и национальной премии, ограничение проведения массовых мероприятий и не только – в нашем материале.

Понедельник – 19 декабря

Губернатор Владимир Мазур назвал парки Томской области, которые благоустроят в 2023 году. Столько же территорий было облагорожено в 2022 году. Также губернатор посетил конференцию «Комсомольской правды», где рассказал о достижениях региона в уходящем году.

С 1 марта 2023 года жителей частных домов обяжут устанавливать противопожарные датчики. Они являются самым эффективным инструментом для предупреждения пожаров в частном жилье, к тому же, за сутки, 18 декабря на пожарах погибли четыре человека.

Жители Томска стали победителями национальной премии «Студент года». В номинации «Творческая личность» победил студент Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Василий Белых, а Правовая комиссия ППОС ТГУ победила в номинации «Юридическое объединение года».

В Томске установили новый порядок согласования граффити. В нем расписано, с кем, каким образом и в какие сроки авторам нужно согласовывать изображение.

В Томске появились новогодние маршруты, в ТТУ постарались выбрать такие пути следования, которые охватывают как можно больше районов города. Всего на праздничную линию вышли три трамвая и три троллейбуса.

Вторник – 20 декабря

Стало известно, что в Томской области более 90 школьных классов ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. За минувшую неделю в Томской области произошел рост числа заболевших ОРВИ на 85%. В Стрежевом из-за этого приостановили диспансеризацию и профосмотры.

Томские предприятия нарастили объемы производства с января по октябрь 2022 года. В целом, экономика региона показала стабильность в условиях санкций.

Мероприятия в регионе по Пушкинской карте посетили 63 269 человек. В 2022 году держателям карты было доступно пять тысяч рублей. Три из них можно было потратить в учреждениях культуры, Две – на билеты в кинотеатр на фильмы отечественных режиссеров.

Выпускница ТПУ Екатерина Щеглова стала победителем первого сезона шоу «Вызов». Приз девушка выиграла в паре с Торнике Квитатиани.

Среда – 21 декабря

Власти Томска фиксируют отрицательную динамику строительной отрасли по итогам января-октября. К концу года ожидается «сокращение глубины падения» до 10%.

Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно посетить новогодние мероприятия в Томской области. На эти цели было выделено две 2 тысячи билетов.

Стала известна дата премьеры томского сериала «Соцсети», съемки которого полностью прошли на территории областного центра. 7 января, в Рождество станут доступны все шесть серий сериала на платформе PREMIER.

Прожиточный минимум в Томской области в 2023 году составит 14 466 рублей. Для трудоспособного населения он составит 15 768 рублей, для пенсионеров 12 441 рубль, для детей 15 306 рублей.

Стало известно, что вода на Белом озере, где обычно проводят крещенские купания, не соответствует требованиям. Власти Томска сообщили, что принято решение искать новое место. Предварительно для купаний выбрали участок Томи рядом с улицей Трифонова.

В Томской области впервые уровень общей безработицы составил 4 процента. До 2022 года этот показатель соответствовал 6-7 процентам. Уровень регистрируемой безработицы тоже уменьшился, он составил менее 0,9%.

Журналист «КП-Томск» поговорил с представителями университетов Томска и узнал о самых популярных направлениях обучения у абитуриентов по целевому направлению.

Четверг – 22 декабря

В Томской области ограничили проведение массовых мероприятий из-за выросшего количества заболеваний ОРВИ и гриппом, также было остановлено проведение диспансеризации и плановых профосмотров, а в больницах вновь ввели масочный режим.

На соревнованиях в комплексе «Юность» молодая гимнастка сломала руку в двух местах. Как рассказала мама пострадавшей, девочка час ждала медиков, но первую необходимую помощь ей оказали.

Депутаты Законодательной и городской дум приняли областной и городской бюджет. Впервые в истории области он больше 100 млрд рублей и сверстан с профицитом, а расходы города в этот раз чуть больше. Также городские депутаты утвердили новый порядок избрания мэра.

Ледяные горки могут исчезнуть из Томска из-за нового законодательства. Согласно новым требованиям, временно устанавливаемые ледовые горки являются немеханизированными аттракционами. Если горка выше 40 сантиметров, ее нужно зарегистрировать в Гостехнадзоре

Владимир Мазур рассказал о планах развития сферы культуры в 2023 году. В частности, капитальный ремонт проведут в ТЮЗе и театре куклы и актера «Скоморох».

Пятница – 23 декабря

Роспотребнадзор рекомендовал не приглашать родителей на детские утренники в Томской области. Начальник отдела эпидемиологического надзора заявил, что решение о формате проведения новогодних мероприятий в школах и детских садах будет принимать администрация учреждений.

Грузовик «Mercedes-Benz» и легковой автомобиль «Nissan Wingroad» столкнулись на трассе Томск-Юрга. В результате ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира.

В Томской области работодатели остались должны своим сотрудникам 24, 6 млн рублей. Такую статистику опубликовал Томскстат уточнив, что долг перед работниками имеют 5 организаций.

Мать травмированной на соревнованиях девочки рассказала журналистам «КП-Томск» о состоянии своей дочери. Врачи сказали, что восстановление будет долгим, рассказала женщина.

В интернете появилась информация, что на мероприятии «Фейерверк юных талантов Томской области» выдали грамоты с неправильной последовательностью цветов на флаге. Начальник департамента общего образования Томской области обещала провести презентацию для своих коллег, чтобы они могли извлечь уроки из этой ситуации.

Мэрия Томска ужесточила противоэпидемиологические меры в образовательных учреждениях. В частности, в школах и детсадах будут организованы ежедневные «утренние фильтры» для детей и сотрудников.