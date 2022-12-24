Томичи смогут услышать лучшие шутки "Камызяк" в феврале

Фото: Денис Винокуров.

В Томске состоится концерт легендарной команды КВН «Сборная Камызякского края». Лучшие номера «Камызяков» томичи смогут увидеть 6 февраля 2023 года.

Многие из участников коллектива стали телезвездами, играют роли в популярных фильмах и сериалах и передачах на телевидении. Капитан «Камызяков» Азамат Мусагалиев уже несколько амплуа в популярных сериалах, а также роли ведущего в различных развлекательных передачах.

Томские цените юмора смогут от души посмеяться над искрометной сатирой и веселыми номерами, а также участники команды порадуют зрителей зажигательной музыкой группы «Камызякские псы».

Билеты уже доступны для покупки в кассах БКЗ и на сайте областной государственной филармонии.

Возрастная категория 16+

На правах рекламы.