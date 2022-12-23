Рыбная тема: как устроен бизнес по переработке рыбы

Далеко не все клиенты магазинов «Рыбная тема» знают, что за этим привычным брендом находится крупный томский завод, история которого началась больше 25 лет назад. Здесь ежедневно кипит работа: рыбу разделывают, солят и коптят, готовят котлеты и салаты, и даже фаршируют щук. Завод поставляет свыше 250 видов продукции в фирменную розницу и сотням оптовых клиентов и по праву гордится своим широким ассортиментом.

А ведь когда-то его история началась с одной-единственной норвежской скумбрии.

Здесь, на участке разделки, начинается переработка сырья. Оно поступает на завод с рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока и Сибири в замороженном виде

В условиях продуктового дефицита 90-х жирная, крупная, очень вкусная рыба пользовалась огромной популярностью и распродавалась на рынках на ура. Месяц за месяцем спрос на копченую рыбу рос, к домашнему цеху в поселке Апрель пристраивались новые помещения, а к рыбному делу с удовольствием присоединялись коллеги предпринимателей: зарплаты на основном месте работы, в университете, платили плохо. Сегодня владельцы шутят, что подход был серьезным с самого начала, поэтому в команду брали только научных сотрудников.

С развитием дела появился народный бренд – «Рыба из Апреля», позже он стал юридическим названием предприятия. Уже в 2012 году компания открыла свой первый магазин. К тому времени помимо копченой, в ассортименте компании давно была соленая и вяленая рыба, пресервы, котлеты, пельмени и салаты собственного производства.

Сегодня на предприятии перерабатывают около 40 видов речной и морской рыбы. Особое место в производстве занимает кета – золотая середина среди лососей и по вкусу, и по цене

Спустя 5 лет цех в поселке Апрель стал слишком мал, чтобы удовлетворить потребности сбытовой сети. Поэтому предприниматели нашли новое место в поселке Предтеченск. Помещение подходило для производства только площадью: его пришлось перестраивать, одновременно проектируя функциональные зоны. Все своими силами.

Огромную поддержку рыбный бизнес получил по программе субсидирования предпринимателей Томской области. Выделенные денежные средства потратили на современное высокотехнологичное оборудование для переработки и упаковки. Это позволило автоматизировать многие процессы, увеличить объемы выпуска, обеспечить безопасность и стабильность качества готовой продукции.

«Копченая продукция – драйвер продаж, камеры копчения Maxismoker - то, что обеспечивает ее стабильное качество» (ген. директор «Рыбной темы» Пивиков А.В.)

Сегодня для копчения рыбы на заводе используются автоматизированные камеры с системой очищения дыма водными фильтрами и только натуральная щепа: для деликатесной рыбы – яблоневая, для остальной - осиновая. Это обеспечивает продукту отсутствие вредных веществ, золотистый оттенок и «чистый» вкус без горчинки.

Чтобы сделать рыбу вяленой, ее сушат в камерах с системой умного воздушного потока: его скорость и температура регулируются для каждого вида рыбы, в зависимости от ее влажности и размеров, время сушки также задается индивидуально. Система обеспечивает рыбе равномерную эластичную структуру, исключает возникновение сырых зон.

Только натуральная щепа: в «Рыбной теме» не используют для ароматизации «жидкий дым», стараясь максимально сохранить полезные свойства рыбы

Автоматизированная линия - гордость цеха полуфабрикатов. Она включает неопресс для обвалки рыбы, вакуумный шприц, котлетоформовочный и пельменный аппараты, панировщик. Это оборудование обеспечивает стабильные вес и форму рыбных котлет и пельменей, значительно увеличивает скорость работы. Кроме фаршевых изделий завод выпускает полуфабрикаты праздничной линии – фаршированную щуку и кальмара, лососевые рулеты с начинками, рыбу в маринаде для гриля и мангала. Их делают практически вручную.

Рыбные полуфабрикаты легко заслужили искреннюю любовь покупателей «Рыбной темы». Еще бы: никакой чистки, разделки и запаха, готовятся на домашней кухне быстро и легко

Вся продукция, которая выходит за пределы завода «Рыбная тема», упакована на термоформере в лотки из плотной пленки, воздух из которых вытесняется и заменяется безвредным для человека инертным газом. Упаковка с защитной газовой средой позволяет увеличить сроки годности готового продукта в несколько раз без использования консервантов. И дает преимущество в работе с оптовиками, для которых важно соблюдать санитарные нормы, исключить усушку и заветривание продукции на этапе транспортировки и предпродажного хранения.

Плотная пленка упаковочного лотка и отсутствие кислорода внутри предотвращает бактериальную порчу и изменение вкуса рыбы, увеличивает ее сроки годности без применения консервантов

Задача по соблюдению санитарных норм на заводе «Рыбная тема» находится в постоянном фокусе. Удивительная чистота и практически отсутствующий специфический запах – это то, что всегда поражает новых сотрудников. Производственные зоны построены по принципу поточности, исключающему соприкосновение сырья и готовой продукции, в цехах поддерживается низкая температура, предотвращающая размножение бактерий. После завершения рабочих смен участки не только обрабатываются спец растворами, но и озонируются.

Спецодежда и средства личной защиты исключают контакт с продуктом до упаковывания

Бренд «Рыбная тема» был придуман для фирменных магазинов завода несколько лет назад, чтобы подчеркнуть их специфику. Первые магазины открывались по принципу придомовых: в них, кроме рыбы, можно было купить и хлеб, и молочку, и другие продукты на каждый день. С развитием крупных розничных сетей от этого ассортимента отказались, сосредоточившись на продаже продукции собственного производства.

На сегодняшний день у «Рыбной темы» 11 фирменных магазинов в Томске, и останавливаться на этом компания не собирается. Постоянные покупатели говорят, что широкий ассортимент и стабильно высокое качество продукции – отличительные характеристики предприятия. Растет и география поставок: продукция завода уверенно заполняет магазины Кемеровской области и пробует себя на высококонкурентном рынке Новосибирска.

Все потому, что в «Рыбной теме» вот уже 25 лет руководствуются одним главным правилом: качество превыше всего. И покупатели это ценят.

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ИП Пивиков А.В. ИНН 701739877400

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