Бывший ректор ТПУ Дмитрий Седнев оказался причастен к уголовному делу

Дмитрий Седнев покинул пост ректора по состоянию здоровья Фото: Пресс-служба ТПУ

Бывший ректор Томского политеха Дмитрий Седнев оказался замешан в уголовном деле, сообщает Телеграм-канал «Mash в Сибири». По сведениям канала, Седнев устроил в вуз свою знакомую. Она работала начальником юридической службы и получала за это зарплату, однако на работе не появлялась.

Дмитрий Седнев проработал в политехе 10 лет, а должность ректора занимал около двух лет. С 6 июля 2021 года его назначили исполняющим обязанности ректора ТПУ. А с сентября 2022 года по апрель 2023 года Седнев официально работал в статусе ректора.

Ранее Дмитрий Седнев покинул пост ректора ТПУ по состоянию здоровья. «КП-Томск» выяснил подробности его биографии.

Исполняющим обязанности ректора ТПУ назначен Леонид Сухих. Он приступил к обязанностям с 4 апреля.