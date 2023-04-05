Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2023 12:49

Бывший ректор ТПУ Дмитрий Седнев оказался причастен к уголовному делу

Недавно Седнев покинул пост по состоянию здоровья
Александра Тайбатрова
Дмитрий Седнев покинул пост ректора по состоянию здоровья

Дмитрий Седнев покинул пост ректора по состоянию здоровья

Фото: Пресс-служба ТПУ

Бывший ректор Томского политеха Дмитрий Седнев оказался замешан в уголовном деле, сообщает Телеграм-канал «Mash в Сибири». По сведениям канала, Седнев устроил в вуз свою знакомую. Она работала начальником юридической службы и получала за это зарплату, однако на работе не появлялась.

Дмитрий Седнев проработал в политехе 10 лет, а должность ректора занимал около двух лет. С 6 июля 2021 года его назначили исполняющим обязанности ректора ТПУ. А с сентября 2022 года по апрель 2023 года Седнев официально работал в статусе ректора.

Ранее Дмитрий Седнев покинул пост ректора ТПУ по состоянию здоровья. «КП-Томск» выяснил подробности его биографии.

Исполняющим обязанности ректора ТПУ назначен Леонид Сухих. Он приступил к обязанностям с 4 апреля.

Интересное