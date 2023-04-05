Погибших в ДТП медиков томского перинатального центра посмертно наградили медалью Луки Крымского

Фото: администрация Томской области

Погибших в декабре прошлого года в ДТП с грузовиком медиков томского областного перинатального центра посмертно наградили медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу сотрудников областного перинатального центра, погибших при исполнении служебного долга 14 декабря 2022 года в автомобильной аварии», – говорится в сообщении.

Посмертно был награжден заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, заведующий отделением Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель скорой Михаил Криницын.

Напомним, 14 декабря 2022 года в страшном ДТП с грузовиком погибла вся бригада скорой помощи, в которой находились сотрудники перинатального центра. Врачи спешили на помощь к пациентке. Виновник ДТП Александр Колеватов был заключен под стражу. В марте 2023 года суд начал рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого. Следующее судебное заседание состоится 10 апреля.