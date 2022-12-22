Повар из Северска Елена раскрыла секреты антибактериальных запеканок

Авторская запеканка от повара Елены. Фото: предоставлено героем публикации

Северчанку Елену родственники и друзья называют поваром-креативщиком. Она не любит шаблонных рецептов и придумывает собственные. Некоторые авторские блюда из местных ингредиентов стали фирменными для близких Елены.

«Почти во все оригинальные блюда я добавляю «привкус Сибири» - так это называют мои близкие. Например, использую кедровые орешки и шишки там, где их обычно не кладут другие повара. Люблю добавлять ягоды можжевельника. А еще я большая поклонница базилика. Его эфирное масло обладает антибактериальной активностью, поэтому свои блюда и называю антибактериальными. Еще у базилика антиоксидантные свойства, он и воспаление помогает снять, и бронхоспазм уменьшает, облегчает кашель», - рассказывает повар.

Базилик обладает антибактериальными свойствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена создала свою домашнюю линейку базиликовых запеканок. По ее словам, в приготовлении этих блюдах нет ничего сложного, делаются они быстро, каждое – с изюминкой и пользой. Кулинар поделилась с «КП-Томск» авторскими рецептами.

«Для приготовления базиликовой запеканки понадобятся аж три сковороды. Морковь нарезать мелкими кубиками, чтобы хватило на почти полную сковородку. Обжаривать и тушить с подсолнечным маслом, подсолить, добавить сушеный базилик. На другой сковороде обжаривать и тушить мясо, фарш, курицу кубиками или печень куриную. Можно добавить копченое сало, грудку или колбасу. В сковородку с мясом добавить репчатый лук, базилик сушеный, подсолить. На третьей сковороде можно обжарить нарезанный кубиками картофель. Когда все поджарилось, смешать все в одной сковороде, посыпать орешками, полить взбитыми яйцами, посыпать тертым сыром. Можно добавить сливки, сметану. Накрыть крышкой, 5 минут – и готово!», - рассказала повар.

Елена поделилась и другим рецептом базиликовой запеканки. Картофель нужно потереть на крупной терке, обжарить с луком, можно добавить морковь кубиками. Обязательно базилик, соль. Когда все готово и смешано, выложить сверху сыр, помидоры, нарезанные кружками. Залить взбитым яйцом и посыпать тертым сыром. Можно полить сливками, через 5 минут все будет готово.

Пикантность блюду придают местные ингредиенты Фото: Иван МАКЕЕВ

«А теперь «Блюдо из цветной капусты с морковью и куриным фаршем». Целую курицу перекрутить на фарш, взять немного, обжарить с луком, тушить с водой. На другую сковороду – порезанные соцветия цветной капусты и морковь кубиками. Жарить на подсолнечном масле все вместе. Плюс соль и сушеный базилик. Затем смешать все это в одной сковороде с мясом. Добавить три столовых ложки сметаны. Как вариант – после сметаны еще добавить сливки, через минуту – взбитые яйца. Для аромата положить 3-4 ягоды можжевельника, накрыть и пропарить 5 минут. Эти блюда прекрасно подходят для новогоднего стола», - поделилась Елена.