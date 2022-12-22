«Смертельное селфи»: психолог рассказала, зачем томские подростки выкладывают опасные фотографии в интернет

Томичка увидела, как подросток висел на балконе, а другой снимал его в этот момент. Фото: предоставлено для "КП-Томск"

В эру интернета многие подростки гонятся за популярностью в социальных сетях. Ради этого несовершеннолетние готовы практически на все. Например, сделать фотографию на обрыве дома или повисеть вниз ногами, зацепившись за подъездный балкон. Очевидцем именно такой ситуации стала жительница Томска Наталья. Девушка увидела своими глазами, как подросток висел на балконе, а другой снимал его в этот момент. Томичка рассказала журналисту «КП-Томск» о том, что видела.

«Возвращалась домой с работы и увидела такую картину. Подросток зацепился за подъездный балкон на самом высоком этаже, а второй парень его фотографировал в этот момент», - рассказала томичка.

По словам Натальи, данная ситуация закончилась без несчастного случая. Подростки сделали «опасное селфи» и ушли с балкона.

Однако не все подобные случаи заканчивались в Томске благополучно. Напомним, как в апреле 2021 года мужчина получил смертельные травмы и скончался, попав под поезд на перегоне станций Томск-2 – Томск-1. Тогда сообщалось, что томич делал селфи на телефон и слушал музыку в наушниках. Именно поэтому мужчина не услышал сигналы приближающегося локомотива.

Фото: пресс-служба Томского ЛО МВД России.

Еще одна ситуация произошла уже с 15-летней томичкой. Девушка находилась в Приморском крае, когда пыталась сделать селфи с 30-метровой высоты в бухте Теляковского на полуострове Гамова. Тогда также сообщалось, что до этого момента в Приморье еще не было отмечено случаев "смертельного селфи". Но правоохранительные органы уделяли большое внимание мероприятиям, направленным на профилактику подобных случаев, уже имевшим место в различных городах России. Подростки, а иногда и взрослые люди, ради красивого и оригинального снимка порой серьезно рискуют своими жизнями.

Фото: "КП"

Психолог Анна Болгова рассказала журналисту «КП-Томск» о том, зачем подростки рискуют своими жизнями ради селфи и дала советы родителям, как уберечь своих детей.

«Подростковый период очень пограничный. Детям на тот момент важно испытание себя, они хотят посмотреть на то, что они смогут сделать, а что нет. Также они заражаются друг от друга, например, если один смог это сделать, то другой тоже хочет также, чтобы не стать аутсайдером», - подчеркнула специалист.

Психолог отмечает, что данные действия не являются привлечением к себе внимания. По большей степени подростки совершают такие опасные трюки для того, чтобы похвастаться своим умением и сделать самому себе вызов.

«Если ребенок не контрзависимый от родителей, то можно попробовать поговорить с ним. Объяснить, что это опасно и, что подросток может остаться инвалидом, делая такие опасные вещи. А если для несовершеннолетнего родители не являются авторитетом в данном возрасте, то попробовать донести до него эти же мысли через другого взрослого, кого ребенок может послушать. Это может быть другой родственник или тренер на дополнительных занятиях», - подытожила Анна.