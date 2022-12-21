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Общество21 декабря 2022 4:04

Три томских поселка на сутки остались без холодной воды

Ресурс отключили в Кузовлево, Штамово и Спутнике
Ксения Высотина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области в поселке Спутник, Штамово и Кузовлево отключили холодную воду на сутки. Это связано с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщил "Томскводоканал".

Как рассказали в ресурсоснабжающей компании, ремонтные работы начались в 9.30, а закончатся в 4.00 (22 декабря).

Уточним, что без воды остались Северный промышленный парк, дома на улице Больничной в Штамово, в Кузовлево на Кузовлевском тракте, Заречной, Молодежной, Пионерской, Советской, Солнечной, Тепличной, 28, переулке Тихом, Александра Угрюмова, Школьной, а также в Спутнике.

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