Три томских поселка на сутки остались без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области в поселке Спутник, Штамово и Кузовлево отключили холодную воду на сутки. Это связано с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщил "Томскводоканал".

Как рассказали в ресурсоснабжающей компании, ремонтные работы начались в 9.30, а закончатся в 4.00 (22 декабря).

Уточним, что без воды остались Северный промышленный парк, дома на улице Больничной в Штамово, в Кузовлево на Кузовлевском тракте, Заречной, Молодежной, Пионерской, Советской, Солнечной, Тепличной, 28, переулке Тихом, Александра Угрюмова, Школьной, а также в Спутнике.