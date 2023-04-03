Монтажника «РСТ Мост» обвинили в смерти рабочего на Коммунальном мосту в Томске

Фото: СУ СК по Томской области

В Томске суд рассмотрит уголовное дело о гибели работника при падении с Коммунального моста во время ремонтных работ. В его смерти обвинили 39-летнего монтажника, сообщает областная прокуратура.

Напомним, в октябре 2022 года 31-летний работник компании «РСТ Мост» разбирал металлоконструкции на Коммунальном мосту без страховочного троса и упал с шестиметровой высоты на бетонные плит под мостом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным ведомства, причиной случившегося стало нарушение монтажником данной организации правил безопасности при ведении строительных высотных работ и требований охраны труда.

«Обвиняемый не обеспечил наличие у членов своей бригады раций для связи между собой, не проконтролировал использование при производстве работ страховочной привязи, не остановил проведение работ с нарушением требований охраны труда», – говорится в сообщении.

39-летнего монтажника обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.