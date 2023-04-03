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Общество3 апреля 2023 4:04

"Снег, дождь и +11": стала известна погода на первую неделю апреля

В Томске в первую неделю апреля будет дождь и +11 градусов
Ксения Высотина
Самым теплым днем будет четверг.

Самым теплым днем будет четверг.

Фото: Ксения Высотина

Вот и наступил второй месяц весны. Снег постепенно тает и в Томск приходит теплая погода. На сегодняшний день синоптики обещают теплую неделю. По данным с сайта GISMETEO, воздух прогреется до +11 градусов.

В начале недели ночью прогнозируется -2...-7 градусов, днем температура повысится до +4...5 градусов. Во вторник, 4 апреля, синоптики обещают дождь и снег.

К середине недели в Томске ночью будет -3...-9 градусов, а днем столбики термометра повысятся до +5...11 градусов. В среду и в четверг прогнозируется малооблачная погода.

К концу недели и в выходные дни снова немного похолодает. Ночью в Томске прогнозируется до -7...-12 градусов, а днем до -2...+4. В пятницу и в воскресенье в городе пройдут осадки в виде снега с дождем.

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