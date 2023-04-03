В Томске ночью на улице Транспортной сгорела машина реанимации

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Ночью 3 апреля в Томске на пересечении улиц Пушкина и Транспортной сгорела машина реанимации. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На пересечении Пушкина и Транспортной ночью, в 1:13 загорелась машина реанимации. Подробностей пока нет», – рассказали очевидцы в паблике «Регион-70».

На кадрах видно, как машина реанимации полыхает огнем.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании реанимобиля поступил в дежурную часть в 1:04. При пожаре никто не пострадал.

В результате пожара полностью выгорело подкапотное пространство и салон автомобиля, обгорело оборудование внутри салона и лакокрасочное покрытие, оплавилась передняя панель управления, частично лопнуло остекление автомобиля.

Огонь потушили в 1:19. Причина пожара устанавливается.