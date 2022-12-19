В январе в Томскую область придут 40-градусные морозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области к третьей декаде января 2023 года могут прийти 40-градусные морозы. На данный момент синоптики прогнозируют ночную температуру до -46 градусов. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

Начало января ожидается теплым и снежным. Ночная температура прогнозируется от -13 до - 18 градусов. Днем столбики термометра могут подняться до -4 градусов. Также добавим, что первую декаду первого месяца в 2023 году будет идти снегопад.

К середине января температурный фон не сильно изменится. Ночью синоптики прогнозируют от -8 до -13 градусов, а дневная температура будет варьироваться в пределах -4...-11 градусов. Несколько дней также будет идти снегопад.

А вот к третьей декаде января томичей настигнет сильный мороз. Предположительно, кардинально температура поменяется к 21-22 января. Ночью в области местами будет -38...-46 градусов, а днем - минус 30...-38 градусов. Оба дня будет преимущественно солнечно. К концу января погода начнет снова меняться. Ночная температура упадет до -26...-31 градуса, а дневная - до минус 13...-26 градусов.