"Трагедия на трассе и пожар на птицефабрике": вспоминаем, что томичи пережили за неделю

Фото: Ксения Высотина/прокуратура Томской области.
Для жителей Томска и Томской области эта неделя была сложной. Прогремело сразу две трагедии. «Комсомолка» продолжает свою рубрику об основных происшествия, которые были в городе за неделю с 12 по 16 декабря 2022 года.
Понедельник, 12 декабря
Специалисты Томской областной поисково-спасательной службы высвободили палец трехмесячного младенца из отверстия в пластиковой игрушке.
В Томске на проспекте Ленина,48 находится постройка, которую томичи навряд ли помнят без баннеров. Здание выставили на продажу за 50 миллионов рублей.
Томичи поделились деталями аварии с участием собаки с Фрунзенского рынка.
Вторник, 13 декабря
Экс-замгубернатора Томской области Евгений Паршуто встретит Новый год в СИЗО. Ему продлили арест.
Томская полиция ищет въехавшего в зверокафе на Красноармейской автомобилиста.
Уголовное дело в отношении 28-летнего томича, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента», направлено в Октябрьский районный суд. У него выявили психическое расстройство.
В Томске загорелся склад птицефабрики "СИБАГРО".
Среда, 14 декабря
При пожаре на складе птицефабрики в селе Малиновка Томского района погиб пожарный.
На трассе Томск-Мариинск КАМАЗ въехал в скорую помощь. В ДТП погибли 4 человека, все они были сотрудниками перинатального центра в Томске.
Спустя 23 часа в Томском районе потушили пожар на птицефабрике.
Выяснилось, что выживший в аварии на трассе Томск-Мариинск водитель КАМАЗа сел за руль без прав.
Четверг, 15 декабря
Полиция назвала предполагаемую причину аварии грузовика и скорой на трассе Томск-Мариинск.
Коллеги и родственники погибших врачей из Томска возложили цветы возле перинатального центра.
В Томске назначен суд по избранию меры пресечения водителю грузовика, выжившему в ДТП со скорой.
Пятница, 16 декабря
В Томской области 16 декабря объявлен день траура по погибшим врачам в ДТП.
Полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ.
Водителя КАМАЗа из ДТП с четырьмя погибшими медиками под Томском взяли под стражу на два месяца.
СК по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС в пожаре на птицефабрике.