"Трагедия на трассе и пожар на птицефабрике": вспоминаем, что томичи пережили за неделю

Фото: Ксения Высотина/прокуратура Томской области.

Для жителей Томска и Томской области эта неделя была сложной. Прогремело сразу две трагедии. «Комсомолка» продолжает свою рубрику об основных происшествия, которые были в городе за неделю с 12 по 16 декабря 2022 года.

Понедельник, 12 декабря

Специалисты Томской областной поисково-спасательной службы высвободили палец трехмесячного младенца из отверстия в пластиковой игрушке.

В Томске на проспекте Ленина,48 находится постройка, которую томичи навряд ли помнят без баннеров. Здание выставили на продажу за 50 миллионов рублей.

Томичи поделились деталями аварии с участием собаки с Фрунзенского рынка.

Вторник, 13 декабря

Экс-замгубернатора Томской области Евгений Паршуто встретит Новый год в СИЗО. Ему продлили арест.

Томская полиция ищет въехавшего в зверокафе на Красноармейской автомобилиста.

Уголовное дело в отношении 28-летнего томича, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента», направлено в Октябрьский районный суд. У него выявили психическое расстройство.

В Томске загорелся склад птицефабрики "СИБАГРО".

Среда, 14 декабря

При пожаре на складе птицефабрики в селе Малиновка Томского района погиб пожарный.

На трассе Томск-Мариинск КАМАЗ въехал в скорую помощь. В ДТП погибли 4 человека, все они были сотрудниками перинатального центра в Томске.

Спустя 23 часа в Томском районе потушили пожар на птицефабрике.

Выяснилось, что выживший в аварии на трассе Томск-Мариинск водитель КАМАЗа сел за руль без прав.

Четверг, 15 декабря

Полиция назвала предполагаемую причину аварии грузовика и скорой на трассе Томск-Мариинск.

Коллеги и родственники погибших врачей из Томска возложили цветы возле перинатального центра.

В Томске назначен суд по избранию меры пресечения водителю грузовика, выжившему в ДТП со скорой.

Пятница, 16 декабря

В Томской области 16 декабря объявлен день траура по погибшим врачам в ДТП.

Полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ.

Водителя КАМАЗа из ДТП с четырьмя погибшими медиками под Томском взяли под стражу на два месяца.

СК по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС в пожаре на птицефабрике.