Пропавшая 29 марта в Томске девочка найдена живой

Девочка, которую искали два дня, нашли живой. Фото: Анна Ковалева

Несовершеннолетняя девочка, которая пропала в ночь на 29 марта из своего дома в селе Дзержинское, найдена. Она жива. Эту информацию подтвердили в томской полиции и в следственном комитете.

«Несовершеннолетняя передана законным представителям», - прокомментировали в ведомстве.

В поисках пропавшей участвовали поисковики «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и следственного комитета, спасатели и десятки неравнодушных людей. По факту пропажи возбудили уголовное дело, а ориентировку распространили на территорию всей РФ. Более подробную информацию следователи обещают распространить позже.