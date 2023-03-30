Нумерология снова становится актуальна? Феномен нумеролога и прогноста Джули По

Фото: Джулия По

В середине марта прошла открытая лекция нумеролога, футуролога и прогноста Джули По. За последнее время её имя часто встречается в новостных заголовках, в контексте предсказаний мировых климатических и политических событий. Наша редакция посетила открытую лекцию для того, чтобы разобраться: неужели концепция предвидения будущего снова становится актуальной и в чём состоит популярность и цитируемость Джули По?

Оказавшись в гуще события, которого, как оказалось, давно ждали собравшиеся, нам сразу бросилось в глаза количество желающих поговорить с Джули. Зал для конференций гостиницы «Измайлово Бета» позволил вместить ограниченное количество любителей нумерологии, 400 человек, и все места были зарезервированы ещё за неделю до мероприятия.

Живые лекции Джули По проводят уже не первый год, но на этот раз персона Джули была освещена с другой стороны. За последний год её прогнозы по политическим и климатическим изменениям стали цитировать топовые СМИ России и ближнего зарубежья, а вопросы, которые задают её зрители на прямых эфирах, перешли от бытовых к глобальным.

Нумерологов Айрэн и Джули По зал встретил громкими овациями. Поговорить и сфотографироваться с ними хотел каждый. Джули давала интервью, подписывала книги и принимала благодарности от людей, которые приехали из разных уголков России для того, чтобы попасть на лекцию.

В зале стоял гул голосов, а когда Джули вышла к доске с микрофоном в руках, всё внимание было приковано к ней. В самом центре Москвы в 2023 году хрупкая девушка вкрадчиво учила практически библейским ценностям. Говорила, что нужно любить и прощать своих обидчиков. Её речь хотелось слушать и внимать каждому слову.

Нумерология – очень тонкая концепция, сухие математические формулы и расчёты могут давать такой спектр толкований, отвечать на такие вопросы, что невольно задумаешься – как такое возможно? И дело тут не столько в самой нумерологии, сколько в том, кто производит расчет. Краски в сухую математическую формулу вносит хороший лектор, исследователь.

Как оказалось, нумерологические расчёты по авторским методикам Джули и Айрэн По дают довольно точные прогнозы. Так, например, февральское землетрясение в Турции было анонсировано на Ютюб канале «Нумеролог Джули По» еще в декабре 2022 года. А дата мобилизации – 21 сентября 2022 года – была названа в марте того же года. Прогнозы сбываются и именно этим обусловлена такая степень популярности Джули По.

Джули По произвела фурор на зрителей! Закончив лекцию стихотворением собственного сочинения, она еще раз продемонстрировала глубину своей натуры и многогранность личности.

Математик и поэт в одном лице. Возможно ли такое? Оказалось, да, если это человек нового поколения, поколения необычайной глубины и силы – нумеролог, прогност и автор книг – Джули По.

В апреле Джули проведёт еще одну открытую лекцию по теме «Нумерологическое прогнозирование». Всю информацию о расписании лекций, семинаров и мастер-классов Джули, Вы можете найти на сайте «Альвасар» в разделе «Семинары» Offline обучение.

Сайт: alvasar.ru

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