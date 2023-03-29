В Томске возбудили еще одно уголовное дело о халатности после проверки аварийного дома

Жилой дом по улице Лермонтова, 13/1 был признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Фото: Анна Ковалёва

Томские следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности после проверки размещенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав томичей, проживающих в аварийном доме на улице Лермонтова в Томске.

Напомним, 27 марта «КП-Томск» опубликовала статью «Дырявый пол и запах канализации»: томичи показали, в каких условиях годами ждут расселения». Жители аварийного дома на Лермонтова, д. 13/1 уже 9 лет ждут расселения. При этом, по словам жильцов, обслуживание общедомового имущества здесь практически не проводится. Кровлю от снега никогда не очищают. Следователи организовали проверку данной информации.

По результатам проверки следователи выявили нарушения жилищных прав жильцов. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По предварительным данным, жилой дом по улице Лермонтова, 13/1 был признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Жильцы дома до сих пор не расселены. Этим нарушаются их права и законные интересы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Также напомним, что это не первый аварийный дом, в котором нашли основания для возбуждения уголовного дела. Ранее мы рассказывали о доме по улице Лермонтова, 17 в Томске. Жильцы дома жаловались на обрушения из-за сгнившей крыши. Как рассказала нашему журналисту хозяйка одной из квартир, в этом доме опасно не только проживать, но и находиться рядом. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.