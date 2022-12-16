Бассейн олимпийского уровня, транспортное кольцо и сотни рабочих мест: что принесли Томску и Томской области новые районы

Фото: предоставлено автором

Инвестиции в Томскую область снижаются на протяжении последних нескольких лет. Так, согласно данным Томскстата, за девять месяцев текущего года в экономику и социальную сферу региона был вложен 71 миллиард рублей – это на 16,6% меньше, по сравнению с 2021 годом.

Страдает и смежная отрасль – строительная. Хотя именно она, по расчетам экспертов, дает до девяти рабочих мест в смежных отраслях.

Журналисты «Комсомольской правды. Томск» решили проанализировать, сколько получил город и область от появившихся в городе микрорайонов.

Самый масштабный инвестиционный проект

Строительство Солнечной долины началось в восточной части Томска в 2008 году. В состав мегарайона входят микрорайоны Зеленые горки, Солнечный, Заречный и Подсолнухи. Общие инвестиции в проект, по данным на начало ноября 2022 года составили, 33,9 миллиарда рублей. Из них – 8,1 миллиарда вложил бюджет.

Таким образом, это самый масштабный инвестиционный проект Томской области за последние несколько лет.

«Президент Российской академии архитектуры и строительных наук говорил, что почти 40 млрд рублей инвестиций на одной территории площадью 270 гектаров – впечатляющий масштаб. Много было дискуссий о государственно-частном партнерстве, применима ли эта схема, а здесь она доказала свою результативность. Поэтому оценка получена позитивная», — оценивал результаты проекта Евгений Паршуто, занимавший в 2019 году пост замгубернатора по строительству.

На сегодняшний день в микрорайоне построено свыше 740 тысяч квадратных метров жилья. С привлечением федерального финансирования построены две школы на улице Федоровского и Дизайнеров, несколько детских садов. Планируется, построить третью.

Фото: Центр водных видов спорта "Звездный"

Кроме того в микрорайоне Зеленые Горки в 2015 году открылся единственный за Уралом бассейн олимпийского класса "Звездный". Здание включает две чаши: 50 на 25 м на восемь дорожек и 25 на 25 м. Его общая площадь — более 14,4 тыс. кв. м. В спорткомплексе оборудованы спортивные залы для фитнеса и акробатики. Строительство объекта стоимостью более миллиарда рублей профинансировано из федерального и областного бюджетов.Сейчас недалеко от бассейна идет строительство 16-этажной гостиницы.

В планах – в Солнечной долине должны появиться сразу две поликлиники. Сейчас область согласует площадки под их возможное строительство. Деньги будут выделены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

“В Зеленых Горках построим две новых современных поликлиники. Одну на улице Энтузиастов, другую на улице Ковалева. Медицина для томичей должна быть доступна всегда”, – говорил губернатор Томского области Владимир Мазур.

От шпалопропитки до квартир

В 2022 году завершается жилищное строительство в другом микрорайоне Томска – Радонежском. На сегодняшний день, инвестиции в проект составляют свыше 13 миллиардов рублей, из них только два – бюджетные.

Строительство ЖК "Радонежского" на Черемошниках в Томске началось в 2015 году на месте шпалопропиточного завода. Еще до начала строительства компания выполнила все необходимые мероприятия по обеспечению экологической безопасности: были снесены промышленные строения, проведена очистка грунта, сделана двухметровая насыпь, а также очищены водоемы.

Фото: предоставлено автором

Всего в микрорайоне построили около 20 домов с парковками и детскими площадками, школу на 1100 мест, а также два детских сада. Помимо социальных объектов и магазинов в самом жилом комплексе, неподалеку расположены два стадиона, бассейн "Акватика", торгово-развлекательный центр и супермаркеты. Появление нового жилья вдохнуло жизнь в эту часть города.

В конце сентября завершилось заселение самого большого, девятиподъездного дома на ул. Береговой, 25. Строители готовят к зимней сдаче финальный дом. Из плана минимум остался только многоуровневый паркинг, работа над которым сейчас ведется.

Но план максимум остается. Одно из ближайших изменений, которое ждет микрорайон, это появление врачебной амбулатории для детей и взрослых . Подходящее помещение выкупила область у ТДСК. Сейчас в нем идет ремонт.

А еще Южные Ворота

Если в Томске крупнейшим инвестиционным проектом была Солнечная Долина, то в Томском районе такими стали Южные Ворота.

Это самый крупный жилой район по площади, количеству домов и числу проживающего населения за всю историю строительства в Томском районе. На территории в 71 гектар запланировано строительство 43 жилых домов общей площадью в 537 тысяч квадратных метров почти для 20 тысяч жителей.

“Это абсолютный рекорд для Томского района, для сельского строительства — 200 тысяч квадратных метров. Показатель, который никогда прежде не показывали сельские территории, — говорил журналистам замгубернатора Евгений Паршуто. — Я думаю, что этот показатель — один из рекордных в Российской Федерации по квадратным метрам на душу населения”.

Полная стоимость строительства оценивается в 40 миллиардов рублей. Около 20 миллиардов внесла ТДСК, еще 2,6 миллиарда профинансировал бюджет.

Фото: предоставлено автором

Так только стоимость всех инженерных коммуникаций в Южных Воротах превысила миллиард рублей. Чтобы обеспечить район электричеством, было установлено 16 трансформаторных подстанций – это сопоставимо с совокупным потреблением электроэнергии микрорайонами «Подсолнухи», «Зеленые горки» и «Высотный». Всего в проекте предусмотрено 30 трансформаторных подстанций.

Сейчас в Южных Воротах открыта школа-сад на 200 мест, детсад с ясельными группами на 145 мест, сдана новая школа на 1100 ученических мест в одну смену. Строится третий детский сад, должна появиться поликлиника.

Но, пожалуй, самое главное – начало строительство Малого транспортного кольца, который соединит Южные Ворота с Томском. Для реализации этого проекта осенью 2021 года правительство выделило региону 1,8 миллиарда рублей на первый этап, а в июле 2022 года еще 644 миллиона рублей на второй этап работ. Кредит выдан на 15 лет под 3% годовых.

“Важно понимать, под какие условия государство выдает деньги. Оно ведь спрашивает: почему это нужно финансировать? И Томская область отвечает, что там спроектированы два больших микрорайона и, если мы вложим условно 5 миллиардов рублей, то налогов получим значительно больше. Когда готовили обоснование проекта МТК, его эффективность составила чуть ли не 1 к 13: один 1 бюджетный рубль приносит 13 инвестиционных. Это колоссальный результат”, – говорил гендиректор ТДСК Александр Шпетер.

Таким образом, утверждение специалистов подтверждается: именно строительная отрасль является толчком для развития остальных сфер. С появлением новых квартир у региона появляется основание просить деньги на строительство школ и детских садов, поликлиник и дорог. Появление микро и мегарайонов влечет создание новых магазинов, салонов красоты, кондитерских, спортивных залов и прочих объектов. А это новые рабочие места, дополнительные налоги в пользу города. И оценить такой совокупный эффект от строительства очень и очень сложно. Главное, видеть, что он есть.