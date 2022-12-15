Золотая опора – 2022: в Томске подвели итоги конкурса среди предприятий региона

Фото: АО "Томскэнергосбыт"

В Томске прошло награждение добросовестных потребителей электрической энергии региона среди юридических лиц в рамках конкурса «Золотая опора-2022». Предприятия получили награды за высокую платежную дисциплину.

«Конкурс «Золотая опора» – добрая традиция, которую мы соблюдаем на протяжении нескольких лет и всегда с удовольствием отмечаем те предприятия, которые являются эталонными клиентами для нашей компании», - рассказал Александр Кодин, генеральный директор АО «Томскэнергосбыт».

В номинации «Отличник платежной дисциплины» отметили предприятия сельского хозяйства, промышленности, торговли, предприятия ЖКХ и управляющие компании. Среди них ООО «Базис-Капитал», ООО «Сибирская олива», ООО «Деревенское молочко», ГК «ЛАМА», МУП АГП «Асиновский водоканал», управляющая компания ООО «ЖКХ» (г. Колпашево).

«Конечно, неожиданный подарок, за который мы благодарны «Томскэнергосбыту». На производство мы тратим достаточно много электроэнергии: в стоимость продукции вкладываем примерно 30% трат на электричество. Поэтому пытаемся экономить, оптимизируем какие-то энергозатраты, ресурсы, производственные процессы, в том числе через бережливое производство», - рассказал Иван Кузнецов, главный энергетик компании «Сибирская олива».

Фото: АО "Томскэнергосбыт"

Диплом победителя конкурса и статуэтку «Золотая опора» в этом году вручили агропромышленному холдингу «Сибагро». Представитель компании отметил, что Томск отличается стабильностью. В других регионах с энергосбытовыми компаниями приходится постоянно искать пути экономии, а в Томске они находятся в диалоге с поставщиком ресурса.

«На самом деле, у нас платежная дисциплина – это политика всего холдинга. И хочу поблагодарить «Томскэнергосбыт», только в Томской области нас поощрили», - поделился Александр Зимин, главный энергетик департамента инженерного обеспечения АО «Сибагро».

Фото: АО "Томскэнергосбыт"

Премия «Золотая опора» была учреждена РАО ЕЭС России в 2005 году и проводится ежегодно. Главными критериями для отбора являются отсутствие задолженности за электроэнергию, равномерность и регулярность оплаты электроэнергии, соблюдение режимов электропотребления, внедрение энергосберегающих технологий, использование современных систем учета и контроля электропотребления.