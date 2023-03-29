«Краснотал, Снежная и редкая Розовая»: на рынках Томска начали продавать вербы

У местных продавцов можно найти даже редкую разновидность вербы Фото: Анна Ковалёва

В 2023 году праздник Вербное воскресенье православные христиане отметят 9 апреля – по традиции, за неделю до Пасхи. Уже сейчас на томских рынках можно найти и купить вербы. По чем их предлагают продавцы и где больше выбора – выяснил журналист «КП-Томск».

На двух рынках, расположенных на улице С.Лазо, верб не оказалось. Один из продавцов рассказал, что накануне ненадолго приходила женщина и торговала веточками, но для их массовых продаж пока рано. На Октябрьском рынке, что на Иркутском тракте, удалось найти одну точку, где предлагают вербы.

Фото: Анна Ковалёва

Продавец Любовь Андреевна пояснила, что собирала веточки специально перед католическим Вербным воскресеньем, которое придется на 2 апреля. Основной объем уже раскупили, осталось немного: связки побольше – по 40 рублей, маленькие – по 20. По словам томички, при покупке прежде всего нужно смотреть, чтобы на прутьях не было зеленого цвета.

Фото: Анна Ковалёва

Отличным выбором порадовал рынок на перекрестке проспектов Фрунзе и Комсомольский. Вербы здесь предлагают сразу несколько продавцов, причем в наличии – разные сорта.

«Существует более 120 разновидностей вербы: и кирпичник, и снежная, и краснотал – которая с красными стеблями, ценится как настоящая верба. А необычная розовая – обратите внимание, ее ни у кого нету, это я на болотах нашла редкую, чуть не провалилась, по пояс в снегу собирала», - рассказывает томичка Яна Аникина.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина собирает вербу каждой весной – в основном, в районе Нижних складов за Тимирязевским. Говорит, что в 2023 году из-за ранней Пасхи доставать вербу особенно тяжело, так как внизу на ветках почки еще не успели распуститься, приходится наклонять верхушки.

«В прошлом году перед Вербным воскресеньем уже было и по низу все распущено. Вообще в этот раз вербы не так много, как в 2022-м. А вот снега очень много, в лесу нет даже проталин. Надеюсь, через недельку снег хоть немного сойдет, и можно будет легче доставать», - говорит продавец.

Чем сложнее достать тот или иной сорт вербы, тем выше на него цена. Так, пучки с красными прутиками тоже считаются редкими – растут близко к озерам, рекам, за ними труднее ездить. Другие факторы, которые влияют на цену – величина шишечек, размер веток и их количество в связке.

Фото: Анна Ковалёва

«Я всегда делаю пучки по 7 веток, это считается священным числом. Кто-то делает 5, кто-то 9, если связка лысоватая. Если очень пушистые пампушки, крупнее других - ценятся выше. Они эстетично и красиво смотрятся. И есть хитрость у продавцов: на каждой шишечке изначально есть ячеечка, из которой она вылезает. Почти всегда ячейки обрываем, чтобы смотрелось побольше и попушистее», - призналась Яна.

Фото: Анна Ковалёва

Если самый маленький пучок на Октябрьском рынке стоит 20 рублей, то на Фрунзенском – 30. Связки из длинных верб оказались дороже всего: по 200 рублей. Продавцы отметили, что на Южном рынке видели такие же за 300 рублей. По сравнению с 2022 годом на некоторые маленькие связки цена выросла на 10 рублей, на большие – на 50.

Фото: Анна Ковалёва

«Подороже вербы зачастую продают у входов в церкви, но в прошлом году там запретили торговать, даже полиция следила», - рассказала продавец Оксана. Она посоветовала покупателям обращать внимание не только на цену и пышность связки, но и на то, чтобы количество веток было нечетное.

Фото: Анна Ковалёва

Главный совет, который дали продавцы томичам – не ставить после покупки вербу в воду. «Иначе появится сначала желтая пыльца, потом шишечки отвалятся и на этом месте начнут ростки появляться из листиков, затем ветка даст корни», - пояснила Яна Аникина. По словам женщины, если вербу не поместить в воду, она не зацветет, не осыплется и сможет простоять несколько лет.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, что Вербным воскресеньем называют праздник Входа Господня в Иерусалим. Согласно Евангелию, в этот город Иисус направился после того, как воскресил Лазаря. Люди встречали Иисуса как Мессию и царя, постилая перед ним пальмовые ветви. В России их заменили ивовыми, с распустившимися почками. Поэтому верующие люди покупают или собирают вербы, освящают их в церкви и хранят дома до следующего Вербного воскресенья – в память об евангельском событии.

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