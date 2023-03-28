Грантами будут поддержаны инициативы коренных народов Таймыра

Фото: Норникель

«Норникель» подвел итоги грантового конкурса «Мир Таймыра», который направлен на решение локальных проблем и создание условий для устойчивого развития территории традиционного проживания коренных малочисленных народов арктического полуострова. Грантовый фонд конкурса составил 53 млн руб. Компания поддержит 18 общественно-полезных инициатив, семь из которых представили семейные (родовые) общины. Проекты будут реализованы в 2023–2024 гг.

Победителями стали семь проектов семейных (родовых) общин, три проекта от некоммерческих организаций, восемь проектов муниципальных и бюджетных учреждений. Общественные инициативы победителей конкурса нацелены на решение самых разных социальных проблем: возрождение национальных языков, формирование экологической культуры и проведение акций по благоустройству, развитие инфраструктуры в поселках Таймыра, сохранение культурной памяти и т.д.

Фото: Норникель

Из четырех направлений конкурса лидирует номинация «Идеи Таймыра» - возрождение культурного наследия, поддержка детей и развитие разнообразных видов спорта. В этой номинации представлены семь проектов-победителей на общую сумму 8,5 млн руб. Самыми масштабными по запрашиваемой сумме стали проекты в номинации «Развитие Таймыра» «Доступный спорт – круглый год!» (6,5 млн руб.) и «Таймырский СовременNiK» (6,5 млн. руб). Команды проектов планируют установку универсальной круглогодичной спортивной игровой площадки в п. Хатанга и создание открытого общественного пространства в с. Потапово.

Эксперты конкурса отметили высокий уровень подготовки и проработанности большей части проектных заявок – с участниками конкурса проектов в течение двух месяцев работали консультанты и наставники программы поддержки конкурса «Мир Таймыра».

«Проекты-победители позволяют дать импульс устойчивым и позитивным изменениям в регионе. Строительство этно- и спортивных комплексов, поддержка ремесленных и творческих мастерских, экологические акции, создание ресурсного центра и семейной школы промысловиков – это важные инициативы, позволяющие развивать территорию Таймыра. В этом году эксперты и организаторы конкурса отметили несколько креативных и нешаблонных проектов. Например, проект по созданию устойчивых коммуникаций между удаленными поселками сельского поселения Караул или проект по развитию родных языков коренных народов Таймыра через проведение спектаклей с использованием системы тифлокомментирования», - прокомментировала итоги конкурса руководитель департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

Награждение победителей состоится в начале апреля во время праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода. С 1 июня победители конкурса начнут реализацию проектов.

Конкурс проектов «Мир Таймыра», нацеленный на создание условий для устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Таймыра, - важный компонент благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Конкурс нацелен на поддержку социально-значимые инициативы некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Таймыра, семейных (родовых) общин, государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных и действующих на территории Таймыра. География реализации проектов - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края. На первый конкурс поступило 84 заявки, из них поддержано 28 проектов на общую сумму 46 млн рублей. География реализации проектов - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края.