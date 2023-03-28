В Северске пьяная женщина за рулем пыталась дать взятку сотрудникам ГИБДД

В Северске Томской области пьяная местная жительница предлагала взятку полицейским, чтобы избежать наказания за езду за рулем в нетрезвом виде. Женщина предлагала каждому сотруднику от 10 до 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Медиа.

Ночью полицейские остановили на одной из улиц Северска автомобиль иностранной марки для проверки документов у водителя.

Во время беседы с находившейся за рулём автомобиля 44-летней женщиной автоинспекторы заметили у нее признаки опьянения и пригласили её в патрульный автомобиль для выяснения обстоятельств. Алкотестер показал в выдыхаемом ею воздухе 1,055 мг/л этилового спирта.

Сначала северчанка отрицала, что пила алкоголь, а затем начала предлагать сотрудникам полиции «договориться», чтобы её отпустили. Женщину предупредили, что данное деяние квалифицируется как дача взятки должностному лицу и влечёт за собой уголовную ответственность.

«При оформлении административного материала нарушительница просила «исправить» результаты, установленные прибором, предлагая суммы от 10 до 30 тысяч рублей каждому полицейскому. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников ГИБДД о недопустимости подобных действий, нетрезвая водительница положила между передними сиденьями 40 двухтысячных купюр», – говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, все зафиксировалось видеорегистратором.

За управление автомобилем в состоянии опьянения женщину привлекли к административной ответственности. Также против нее возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностным лицам.