«Как мне это восстанавливать?»: на Алтайской в Томске вместо ремонта теплотрассы коммунальщики перерыли весь двор

Так выглядит двор дома на Алтайской,9 после работы специальных служб Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске во дворе жилого дома на Алтайской,9 вместо ремонта теплотрассы источник с горячей водой прикопали землей. Ранее «КП-Томск» писала, что жильцы двухэтажного деревянного дома с 25 октября 2022 года вынуждены находиться рядом с открытой раскопкой. На первом этаже прогнил пол, стены пошли «волной», завелись крысы и мухи. Журналист издания «КП-Томск» вновь встретился с жительницей Викторией и поприсутствовал на осмотре дома с управляющей компанией.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Разломали весь огород»

После предыдущей встречи с Викторией картина во дворе Алтайской,9 кардинально поменялась. Снег смешан с землей, дорожка к дому перекопана. Из-за горячего источника, который парит, во дворе образовалась «каша». Чтобы пройти внутрь, нужно сначала миновать грязь и земельные валуны.

Как рассказывает жительница первого этажа, служба «ТомскРТС», приехала в 9.00 утра 13 декабря. По разговору с сотрудниками компании женщина поняла, что у них нет установки устранить поломку и закопать яму, основная цель – заложить плитами горячий источник.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Я не дала им закапывать, под ковш встала. Они меня вообще не слушали. Я сказала – дайте данные вашего непосредственного руководителя, назовите свою фамилию, имя и отчество – никто ничего мне не называл. Я столько месяцев им на мозги капаю, чтобы они приехали и оставили мне эту течь?», — рассказывает Виктория, не сдерживая эмоции.

Виктория не дала рабочим закончить укладывать плиты. По словам всех жильцов Алтайской,9, простое закапывание «фонтана» из горячей воды ни к чему хорошему не привело бы. И действительно — через три часа после отъезда служб на месте прикопанной ямы образовались дыры.

«Все мои грядки, весь мой крыжовник, клубнику — все разломали. Я написала сегодня губернатору, сказала, что подаю в суд, написала в администрацию, мэрию. Сил моих больше нет. Как так можно?», — недоумевает Виктория.

Женщина еле сдерживает слезы от безысходности. Она отмечает, что с момента ее обращения «во все двери и окна» каждая структура перекладывает ответственность друг на друга. Единственный раз, когда появилась надежда на положительный исход событий — обращение к ней Якова Греля, начальника Департамента ЖКХ.

«Я из этого дома шага не сделаю»

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Во время встречи «КП-Томск» с Викторией к ней приехала управляющая компания, которая следит за благополучием жильцов по данному адресу. Представитель УК «Жилремсервис» сфотографировал придомовую территорию и последствия действия влаги внутри квартиры Виктории. Давать комментарии журналистам он отказался.

В мэрии Томска Виктории сообщили, что проблема на Алтайской,9 взята на контроль Департаментом дорожной деятельности и благоустройства Администрации Города Томска, «по решению ситуации проводится ряд мероприятий» - написано в сообщении.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В «ТомскРТС» журналистам «КП-Томск» также прокомментировали ситуацию.

«Засыпка канала теплотрассы после выносного узла управления на ул. Алтайская, 9 выполнена на участке, работы на котором завершены. Участок теплосетей, на котором выявлен дефект, не засыпан, он временно перекрыт плитой, чтобы ограничить доступ посторонних к коммуникациям. Помощь в ремонте будет оказана администрации при установлении более теплой погоды, поскольку участок на время проведения работ придется отключить», — сообщил представитель «ТомскРТС».

В компании добавили, что к ремонтным работам можно будет приступить, когда уличная температура будет не ниже -10 градусов.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

О дальнейших своих действиях Виктория говорит, что целенаправленно ждет помощи и собирается обращаться в суд, если ей не помогут восстановить испорченное имущество. Также женщина видит в ситуации альтернативное решение — доступ к приватизации земли, чтобы жильцы имели право самостоятельно устранять все дефекты на придомовой территории. Также оптимальный вариант — расселение в достойное и постоянное жилье.

«Как мне это восстанавливать? Я буду стоять здесь до последнего. Мы провалимся в подпол, с лучиной будем сидеть, но я из этого дома шага не сделаю. Отдайте мне эту землю, я найду и деньги, и мужиков. Тогда я хоть буду знать, кому я отдаю деньги. Или расселите. Что это такое?», — недоумевает женщина.

На момент публикации в мэрии города все еще не ответили на запрос «КП-Томск» о состоянии теплотрассы на улице Алтайской,9.

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