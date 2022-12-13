«Приходят бездомные, пожилые и студенты»: организатор акции «Накорми голодного» рассказал о том, кто приходит к волонтерам

Фото: предоставлено организатором

В Томске с 2019 года в нескольких районах города волонтеры кормят бездомных, пожилых и нуждающихся студентов. Это мероприятие называется «Накорми голодного». Более 300 волонтеров выходят на улицы Томска и помогают людям в сложной финансовой ситуации. Один из организаторов Олег Шукуров рассказал подробнее об акции журналисту «КП-Томск».

«Идея такой акции пришла еще в 2006 году, когда два молодых парня ехали по Томску и увидели бездомного, который лежал на земле. Они помогли ему встать, отвезли его к себе домой, накормили, отмыли и поговорили с ним. Оказалось, что у мужчины нет дома и совершенно нет денег», — рассказал Олег.

Разузнав у бездомного, как так вышло, что он оказался на улице, томичи поняли, что этот мужчина — не один в городе, кто нуждается в помощи. Было принято решение раз в неделю выходить в город и помогать бездомным. Томичи готовили дома еду и выходили на разные точки, куда нуждающиеся могли прийти и получить порцию еды.

«С 2006 года эта акция проходила всего лишь один раз в неделю, но потом было понятно, что этого мало, ведь человек хочет есть каждый день», — отметил Олег.

Фото: предоставлено организатором

Спустя несколько лет, в 2019 году, акция «Накорми голодного» стала ежедневной. Более 300 волонтеров покупают еду, готовят ее дома и приносят на точки. Одна из них открыта в Северске, еще 8 пунктов действует в Томске. Волонтеры ежедневно принимают нуждающихся и выделяют порцию еды. По словам организатора, в день к волонтерам приходит разное количество людей. На какую-то точку может прийти 10-12 человек, а на другую и до 30 человек.

«Контингент абсолютно разный. Приходят бездомные, пожилые и даже студенты, которые оказались в трудной ситуации. Акция рассчитана не только на тех, кто остался без крова, но и на тех, кому просто нужна помощь. Помимо того, что мы кормим голодных, мы также предлагаем реабилитацию в нашем центре «Рука помощи», — рассказал Олег.

Фото: предоставлено организатором

Организатор добавил, что в 2020 году проект «Накорми голодного» был представлен в Москве на премии «Гражданская инициатива». Акция заняла первое место в номинации «Чужого горя не бывает».

Волонтеры ежедневно помогают бездомным в Томске по адресам: Ивана Черных, 81/1, Войкова, 2а, Профсоюзная, 9а, Алтайская, 47, Железнодорожная, 7, Шумихинский 9а, Нахимова, 44, пос. Штамово, ул. Больничная, 37 Б, и в Северске по адресу: ул. Мира, 10Б.