"Щуки по 7 килограмм": рыбаки Томска назвали места, где клюет

Рыбаки рассказали, где водится хороший клев. Фото: SFC - рыбалка в Томске

Каждый день рыбаки из Томска делятся своим уловом в социальных сетях. Мужчины выставляют фотографии щук, карасей, ершей и других рыб. Журналист «КП-Томск» поинтересовался у томичей, куда именно можно съездить за большим и качественным уловом.

Курья на Оби

Рыбак Дмитрий недавно вернулся из очередной поездки. Томич рассказал корреспонденту, что он открыл для себя новое место с хорошим клевом.

«Курья, на Оби в районе Наргинского сельского поселения. Мне об этом месте рассказал хороший знакомый, он туда за окунями уже три раза ездил, вот и я тоже решился. Ехать, конечно, не ближний свет, но для серьезных любителей можно», — рассказал Дмитрий.

Мужчина поделился, что из поездки привез около килограмма окуней, несколько полосатиков и дву лещей.

Большая Киргизка в районе Штамово

С двумя щуками и почти полутора килограммами ельца томич Николай приехал с реки Большая Киргизка в районе поселка Штамово. Мужчина отметил, что данное место излюблено рыбаками.

«Лучше всего приезжать по будням, есть шанс, что порыбачите одни. На выходных человека по 3-4 точно сидит», — уточнил Николай.

Томич добавил, что по словам других рыбаков, на Большой Киргизке можно выловить карася, подлещика и леща.

Озеро Колмацкое и озеро Порос

Томич Евгений рассказал о месте с хорошим клевом на озере Колмацкое. Рыбак вернулся домой с большим количеством карасей. По словам мужчины, о данном месте либо не знают, либо оно не искушает других рыбаков.

«Так как оно близко к городу, я езжу туда. За все время, а я был там раз шесть уже, там был только один мужик со мной», — рассказал Евгений.

Рыбак отметил, что летом на озере Колмацкое он также вылавливал несколько ротанов.

Помимо Колмацкого, Евгений назвал хорошее место на озере Порос в районе деревни Поросино. Туда он ездил один раз с друзьями и вернулся домой с щукой и несколькими окунями.

Река Кисловка, не доезжая до Попадейкино

Дмитрий рассказал, что такого разнообразия рыбы, как на реке Кисловка, он еще нигде не видел. Домой рыбак привез щуку, карпа, окуней и леща.

«За один день привез около килограмма. Река Кисловка, не доезжая до Попадейкино. Но нужно приготовиться к тому, что там еле проходимая местность. Очень много снега и оврагов», — добавил томич.

По словам Дмитрия, некоторые рыбаки не ездят туда именно из-за труднопроходимого места. Рыбак также добавил, что слышал от местных рыбаков, как они вылавливали в этой местности щук весом 7 килограмм.

Ранее «КП-Томск» также рассказывала историю томича, который пробирался 2 километра по оврагам, ради того, чтобы порыбачить.

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