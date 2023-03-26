В Томске на предстоящей рабочей неделе воздух прогреется до +12 градусов

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей неделе погода порадует горожан. Максимально воздух прогреется до +12 градусов, сообщают синоптики на сайте GISMETEO.

В начале недели ночная температура прогнозируется до 0...+2 градусов, а днем будет до +9. В понедельник, 27 марта, синоптики обещают дождь со снегом.

К середине недели воздух прогреется до +10...12 градусов днем, а ночью температура опустится до +3 градусов. Будет облачно, местами дождь со снегом.

К пятнице и выходным снова похолодает. Ночью температура воздуха упадет до -11 градусов, а днем поднимется до -2...-3 градусов. Также ожидается переменная облачность.