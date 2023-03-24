Виновника смертельного ДТП в Стрежевом заключили под стражу на 2 месяца

Обвиняемый в суде. Фото: Прокуратура Томской области

Виновника ДТП в Стрежевом, в котором погибла пожилая женщина, заключили под стражу до 22 мая 2023 года. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Ранее виновнику смертельного ДТП в Стрежевом было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В пятницу, 24 марта, стало известно, что стрежевской городской суд избрал в отношении 37-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2023 года.

В суде обвиняемый не возражал против избрания данной меры пресечения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Стрежевого.

Напомним, 22 марта в Стрежевом 37-летний водитель Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, которые шли по тротуару. От удара пешеходы разлетелись в разные стороны. Далее машина врезалась в стоящий на перекрёстке Lexus и перевернулся. В результате аварии погибла 70-летняя пенсионерка, вторая 57-летняя женщина была доставлена в больницу.