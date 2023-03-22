На выходных в Томске будет тепло и дождливо

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных будет плюсовая температура. Однако в городе будет пасмурная погода, сообщают синоптики на сайте GISMETEO.

В субботу, 25 марта, в Томске ночью прогнозируется до -1 градуса, а днем - до +6. Будет облачно, без прояснений и без осадков.

26 марта, в воскресенье, ночью в городе прогнозируется до +1 градуса, а днем до +4. Также будет облачно, но в этот раз в Томске пройдет снег с дождем.

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