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Общество22 марта 2023 3:08

На выходных в Томске будет тепло и дождливо

Днем синоптики обещают до +6 градусов
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных будет плюсовая температура. Однако в городе будет пасмурная погода, сообщают синоптики на сайте GISMETEO.

В субботу, 25 марта, в Томске ночью прогнозируется до -1 градуса, а днем - до +6. Будет облачно, без прояснений и без осадков.

26 марта, в воскресенье, ночью в городе прогнозируется до +1 градуса, а днем до +4. Также будет облачно, но в этот раз в Томске пройдет снег с дождем.

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