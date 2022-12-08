Томский повар Зенков назвал секретный ингредиент в приготовлении вкусного холодца

Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года осталось ровно 23 дня. «Комсомолка» в Томске продолжает подготовку к празднованию – сегодня с помощью Вячеслава Зенкова, повара из Северска, рассказываем секретный способ приготовления холодца.

«Холодец нужно варить на свиных копытцах очень долго по времени, обязательно добавить чеснока. Главное правило - мелко нарубленное мясо и чеснок. Варят обычно от четырех часов и больше», - говорит Вячеслав.

По словам повара, главный секрет в приготовлении вкусного и качественного холодца – правильно подобранные мясные компоненты и время варки. Для «идеального» блюда нужны свиные копыта и минимум четыре часа в запасе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, Вячеслав отмечает, что правильный холодец не принято украшать и добавлять овощи во внутрь. Важно сварить блюдо и правильно его остудить.

«Если холодец хорошо сварен, то он застынет в любом месте – в холодильнике или на улице», - говорит повар.

Для креативной подачи спикер рекомендует взять горчицу и фигурное блюдо для замораживания. Например, будет весьма кстати круглые небольшие миски, в которые необходимо пропорционально накладывать свиное мясо, чеснок и заливать бульоном.

«Берется пустая круглая чашка и все составляется в равных пропорциях. Мясо, чеснок лучше выкладывать по отдельности, а сверху залить бульоном и успешно заморозить», - говорит собеседник «КП-Томск».

Такая простая, но все-таки креативная подача позволит классическому холодцу выглядеть стильно на новогоднем столе без каких-либо «крашений» в виде зелени. Достаточно после охлаждения перевернуть блюдо с холодцом и вытащить его на тарелку гостям. Повар также добавил, что для большей изящности подачи лучше выбрать небольшие миски, чтобы в них было ровно на один прием пищи.