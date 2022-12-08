«Забрал мою дочь и уехал в другой город»: муж не дает томичке увидеть собственную дочь

Томичка рассказала подробности журналисту "КП-Томск" Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже как несколько месяцев 38-летняя Светлана не может вернуть свою 7-летнюю дочь. Муж женщины забрал ребенка и уехал в другой город. Томичка рассказала журналисту «КП-Томск» о том, как она пытается вернуть свою дочь.

«Не разводилась ради дочери»

Светлана и ее муж прожили в браке более 10 лет. В 2015 году томичка родила дочь, а в 2021 в семье начались ссоры, и женщина захотела подать на развод.

«Супруг, в начале семейной жизни был серьезным и ответственным. Я себя ощущала, как за каменной стеной, но со временем стало сложно. Стал грубым, много требовал и просто по-свински себя вел», - рассказывает женщина.

Когда Светлана заговорила о разводе, ее муж отреагировал негативно. Он начал угрожать судом и говорить, что заберет дочь под свою опеку.

«У меня нет собственной квартиры в Томске, а моя зарплата гораздо меньше, чем у мужа. Тот разговор в прошлом году меня заставил задуматься, и я решила отложить решение о разводе ради дочери», - поделилась женщина.

«Приехал к матери и забрал ребенка»

В начале лета 2022 года Светлана и ее дочь поехали к родителям томички. Мать женщины живет в Алтайском крае в частном доме, и семья часто ездит к родственникам летом в отпуск.

«У него не получалось поехать с нами из-за командировки, поэтому мы поехали с дочерью вдвоем. Мы должны были вернуться через неделю, но я решила задержаться с родителями, так как не хотела возвращаться в городскую суету, да и дочке нравилось у бабушки», - рассказывает женщина.

Однако мужу Светланы не понравилось, что женщина решила задержаться у своих родителей. Мужчина начал звонить томичке и путем шантажа заставлять вернуться ее домой.

Уговоры мужа не сработали, и Светлана осталась у родителей. Но обиженный муж женщины решил не останавливаться на своем и приехал в Алтайский край, чтобы забрать дочь.

«Он все очень хорошо спланировал. Пока меня не было дома, он приехал к моей матери, сказал ей, что я попросила отвезти дочь в город и забрал ее», - рассказала томичка.

Женщина думала, что муж отвез дочь домой в Томск, но, когда она сама вернулась в город, обнаружила, что семьи и след простыл.

«Вышел на связь спустя 3 дня»

В этот же день вечером томичка обратилась в полицию, но получила отказ, так как ребенок находился со своим отцом. Муж не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Знакомые и родственники мужчины также не могли помочь Светлане.

«Через три дня он мне написал, что они в Барнауле. Сказал, что приедут через несколько дней, чтобы мы смогли подать на развод», - сказала Светлана.

Однако спустя полгода муж Светланы так и не вернулся в Томск. Женщина ездила в Барнаул и пыталась выйти на связь с дочерью, но ее муж не позволял ей общаться с ребенком и не сказал их местоположения.

«На данный момент я нахожусь в Томске и с юристами решаю вопросы о том, как мне поступить и вернуть мою дочь. Муж выходит со мной на связь, дает пообщаться с дочкой по телефону, но не говорит, где именно они находятся», - подытожила Светлана.

Томичка также посещает психолога, так как разлука с дочкой дается ей тяжело.