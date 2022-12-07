«Из спорта в моей жизни остались кеды»: томичка была вынуждена отказаться от волейбола из-за болезни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Томска Анна занимлась спортом с первого класса школы. С семи лет девушка играла в волейбол в детской спортивной школе. Однако спустя 10 лет Анне пришлось отказаться от любимого занятия – в 18 лет у нее обнаружили межпозвоночную грыжу. Бесчисленные обследования, анализы, операция, восстановление. Томичка так и не смогла вернуться в спорт, о чем сейчас больше всего жалеет. Журналист «КП-Томск» поговорил со спортсменкой о ее планах на жизнь и нынешних увлечениях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я в волейбол попала случайно. Мне было 7 лет, в семье нас с мамой было двое. Жили на ее зарплату в 5 000 рублей, не особо шиковали. На занятие к нам пришел тренер местной спортивной школы. Говорил, что им нужны юные таланты, будущие олимпийские звезды», — говорит девушка в диалоге с журналистом «КП-Томск».

Мама воспитывала Анну одна, пожилая бабушка иногда приезжала из деревни навестить внучку. В 2000-х годах у семьи были серьезные финансовые проблемы, поэтому Анна не ходила в дополнительные кружки и секции, средств хватало только на покупку школьных принадлежностей.

«Мне в моем возрасте не спорт был нужен, а порисовать, потанцевать. Но это была единственная доступная возможность ходить хоть в какую-то секцию. Когда тренер сказал, что занятия будут бесплатными, я первая тянула руку», — рассказывает девушка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам девушки, первые тренировки проходили не так, как ей хотелось. Вместо игр набранную группу из 10-15 человек тренировали на выносливость и физическую форму. Когда началась уже серьезная подготовка и внутригрупповые тренировки, то девушка поняла — она хочет играть в волейбол всю жизнь.

«Мы сначала ездили на городские конкурсы, потом выходили на регион, за 10 лет в спорте уже не помню, сколько раз играли на всероссийских соревнованиях. Мне нравилось чувство, когда забиваешь «гол» и трибуны, хоть и не большие, начинают кричать. Я чувствовала себя звездой, как и обещал тренер», — поделилась Анна.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десять лет увлечения для девушки стали основным мотивом для жизни, но счастье прервалось весной 2017 года.

«Я возвращалась с тренировки домой и поскользнулась на ледяном бугре. С тех пор я не могла ни согнуться, ни разогнуться. Две недели просто лежала дома, делали с мамой компрессы и мазали мазью. К врачам я боялась идти, они бы меня отстранили от тренировок, а так тренеру просто сказала, что болею», — рассказывает Анна, по голосу чувствуется, что девушка готова расплакаться.

Спустя две недели после падения боли в спине не прекратились. Мама девушки направила ее к врачу, далее — рентген, анализы и недоумение врачей. Позже девушке поставили диагноз — грыжа Шморля, но успокоили: все лечится, главное — вовремя начать процедуры и прекратить пока что занятия спортом. Однако боли в спине поутихли, и девушка решила, что ее проблемы на этом закончились.

«Я вернулась на тренировки. Боли утихли, я и забыла, что были какие-то проблемы. У нас проходила комиссия, на которой врач увидел запись в моей медкнижке и сказал, что не допустит меня к сезонным играм и в принципе к тренировкам, если я не долечусь. Мы съездили с мамой в Новосибирск на прием к пяти платным врачам, отдали большие для нашего кармана деньги. Мне назначили МРТ. Результат — межпозвоночная грыжа дисков L5-S1, как сейчас помню. При продолжающихся болях врач сказал, что это острая форма, нужно оперировать», — со вздохом рассказала Анна.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушка с трудом попросила паузу в разговоре, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Через несколько часов журналист «КП-Томск» снова связался с Анной. Диалог продолжился. Девушка рассказала, что после того, как ей поставили диагноз — межпозвоночная грыжа, она несколько дней провела на тематических форумах, читала, как спортсмены справляются с такой проблемой и играют.

«Я провела два дня на успокоительных, столько же в слезах. Мама собрала документы, и в марте 2017 года мне сделали операцию. В рекомендациях было написано — никаких нагрузок на позвоночник, никаких наклонов, бега, прыжков и падений. Моя волейбольная жизнь состояла из бега, прыжков и падений. Пока я проходила обследования, моя команда взяла городские и поехала на регион. А я сидела в больнице, смотрела на свои кроссовки и думала, что больше никогда не смогу нормально тренироваться», — сказала девушка.

После успешно проведенной операции девушка лежала в больнице 10 дней, посещала лечебную физическую культуру, массажи, ей ставили капельницы и назначали медикаментозное восстановление. Полная реабилитация заняла восемь месяцев. Кроме того, после восстановления мама девушки запретила и думать о возвращении в спорт. Женщина настояла на важности здоровья, потому что Анна — единственная ее дочь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я не хотела расстраивать маму, сказала, что не буду напрягать спину. Тренер сказал, что я всегда смогу занять его место, даже если играть не буду. После операции я каждый день плакала, не могла смотреть спортивные передачи. Не могла есть и плохо спала, за две недели я похудела на 7 килограмм», — уже спокойным голосом рассказывает Анна.

В 2023 году девушка закончит обучение в магистратуре. После школы и успешной сдачи экзаменов Анна не пошла учиться на спортивный факультет, так как ей было запрещено напрягать спину и, соответственно, сдавать нормативы при поступлении. Сейчас бывшая волейболистка мечтает посвятить жизнь науке, исследовать человеческое поведение и реакцию мозга.

«Из спорта в моей жизни остались кеды, которые не надевала с 2017 года, мама их спрятала от меня. Иногда, когда остаюсь одна, то мысленно возвращаюсь в те времена, и по коже бегут мурашки», — говорит Анна.