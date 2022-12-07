В Томской области к выходным потеплеет до - 12 градусов

По области прогнозируется умеренный снег и ветер до 17 м/с. Фото: Ксения Высотина

В Томской области к предстоящим выходным потеплеет. В городе ожидается 14-16 градусов, об этом сообщила «КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В субботу, 10 декабря, в Томской области синоптик прогнозирует умеренный снег и ветер до 17 м/с. Ночная температура ожидается в пределах -18...-23 градуса, местами по северу до -30 градусов. Днем в регионе прогнозируется -12...-17 градусов, местами до -25.

В воскресенье в регионе ночью ожидается -22...-27 градусов, местами до -23. Днем столбики термометра поднимутся до -16...-21 градусов, местами до -26.

В Томске 10 декабря синоптики прогнозируют умеренные осадки и ветер до 17 м/с. Ночная температура будет варьироваться в пределах -15...-17 градусов, а днем потеплеет до -14 градусов.

В воскресенье в городе ожидается похолодание. Ночью прогнозируется до -25...-27 градусов, а днем - минус 18...-20 градусов.