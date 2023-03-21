Жители Томска смогут принять участие в самом экстремальном виде спорта

Фото: Денис Вожевников

Чемпионат мира по плаванию на открытой воде вновь собирает смельчаков со всей России. Открылась регистрация на экстремальный холодовый заплыв, который пройдет в Дудинке на Енисее – самой полноводной реке России.

Заплыв будет проходить 29 июля в районе пассажирского причала. Несмотря на то что июль – самый теплый летний месяц, на Таймыре температура воды в Енисее ожидается 10–14 градусов.

Фото: Денис Вожевников

Спортсменам предложат три дистанции: 100 метров, 500 метров и три километра по течению.

В 2021 и 2022 годах в Красноярском крае этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде проходил на озере Лама в Путоранах и помог громко заявить о туристическом потенциале Таймыра. В этом году, благодаря изменению места проведения на более доступное, заплыв обещает быть массовым, в том числе за счет присутствия групп поддержки спортсменов.

Пловцы из Норильска и Дудинки, которые хотели бы принять участие в заплыве в составе сборной Таймыра, сейчас активно готовятся к соревнованиям. Ранее «Таймырский телеграф» писал о начале в Дудинке и Норильске третьего сета тренировок. Соревнования проводятся по инициативе Агентства развития Норильска и при поддержке компании «Норникель».