«Появилось нарушение зрения и речи»: томские врачи спасли молодую маму с инсультом и ее малыша

Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

Врачи областной клинической больницы провели успешную операцию 19-летней девушке, которая находилась на 34 неделе беременности. У нее случился инсульт с кровоизлиянием в мозг. Врачи спасли молодую маму и ее еще не родившегося малыша, сообщили в телеграм-канале «Область здоровья».

«У 19-летней жительницы одного из районов Томской области, находившейся на сроке беременности 34 недели, внезапно появилось нарушение зрения и речи. Её доставили санитарной авиацией в приемное отделение ТОКБ, после чего госпитализировали в реанимационное отделение Регионального сосудистого центра», – говорится в сообщении.

Врачи томской ОКБ экстренно провели пациентке с разрывом сосудов головного мозга кесарево сечение. Врачам удалось спасти и молодую маму, и ее малыша.

Врачи выявили у девушки врожденную аномалию сосудов мозга – артерио-венозную мальформацию с признаками ее разрыва и кровоизлиянием в зрительную и речевую зону мозга.

Как отметила заведующая неврологическим отделением сосудистого центра ОКБ Наталья Ромадина, при этой опасной аномалии существуют риски летального исхода. В экстренном порядке акушеры-гинекологи выполнили кесарево сечение.

Ребёнок здоров, наблюдается в областном перинатальном центре. К лечению пациентки подключились и реаниматологи и неврологи. Состояние молодой мамы удалось стабилизировать. Врачи продолжают проводить ей интенсивную терапию и речевую реабилитацию.

Врачи напоминают томичам о первых симптомах инсульта: слабость или онемение в конечностях; онемение части лица; неразборчивая речь, ощущение «каши во рту».

При любом из этих признаков необходимо срочно вызывать скорую помощь.