Специалисты продолжают развивать аддитивные технологии

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Специалисты «Норникеля» произвели на 3D-принтере и установили на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) крупную деталь по программе импортозамещения критически важных запасных частей насосного оборудования.

Спиральную камеру или, как её называют, улиту, на насосе ГРАУ 800/40, который необходим для подъёма концентра из рудоотстойника, смонтировали сотрудники Заполярного филиала компании. Вес новый детали – около 0,5 тонны, в диаметре – почти 1 метр. Деталь изготовлена из износостойкого чугуна.

Заместитель начальника цеха по обезвоживанию и складированию концентратов НМЗ Романа Покотило прокомментировал: «Обычно на замену этой расходной детали уходит около года. Требуется проект с детальными чертежами, макет и лишь после изготавливается сама улита. В случае с аддитивными технологиями первый этап был полностью ликвидирован. Деталь сканируют и тут же получается 3D-модель. На её основе печатают литейную форму, с которой затем и отливают улиту. Принцип довольно простой, сопоставим с производством леденцов на палочке».

У аддитивных технологий много преимуществ. Во-первых, вдвое, сокращается время на изготовление и доставку оборудования и комплектующих. Во-вторых, можно оперативно внести любые изменения или создать объект любой формы. Трёхмерная печать поможет избежать внеплановых простоев оборудования на производстве, а также перейти к частичному импортозамещению.

«Заполярный филиал «Норникеля» - это главная площадка для отработки всех основных R&D инициатив компании. Поэтому первые детали для критического оборудования на ключевых переделах были смонтированы именно в Норильске. Мы всегда понимали актуальность аддитивных технологий в долгосрочной перспективе. С учетом вектора на импортозамещение инвестиции в это направление существенно увеличились», прокомментировал Директор департамента инноваций ЗФ Алан Маргиев.

Улита – не первая деталь, созданная при помощи аддитивных технологий. В декабре 2022 года специалисты Талнахской обогатительной фабрики смонтировали изготовленный на 3D-принтере бронедиск весом 313 кг.

Руководитель направления «Аддитивные технологии и сплавы» департамента технологических инноваций Кирилл Ярцев прокомментировал: В целом аддитивные технологии для «Норникеля» – это не просто мировой тренд или красивое слово. Это незаменимый пазл, столь необходимый для реализации стратегии развития всей компании. Можно много говорить о планах и перспективах, о восполнении производственной базы. Но, когда речь заходит о создании технологически сложных деталей, которые обеспечивают непрерывность производства, да ещё и в сжатые сроки, тут нужен особый подход и особые знания. Технологии 3D-печати помогают решить эти вопросы.