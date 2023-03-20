В Томск на предстоящей неделе вернется плюсовая температура

максимальная температура ожидается до +8 градусов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске закончились холодные выходные. Сейчас в город постепенно будет возвращаться плюсовая температура. На предстоящей неделе также ожидается преимущественно облачная погода со снегом и дождем, сообщают синоптики на сайте GISMETEO.

В начале недели, в ночь с понедельника на вторник, температура воздуха будет колебаться от -10 до -18 градусов, а днем от -4 до -9. К середине недели в Томске начнет теплеть. Ожидается, что ночная температура от -10 до -6 градусов, а дневная от 0 до +5. Отмечается, что в среду, 22 марта, в городе прогнозируется солнечная погода, осадков не ожидается.

К концу недели в Томске будет пик плюсовой температуры. В пятницу, 24 марта, в городе прогнозируется +8 градусов днем и -3 градуса ночью. В субботу и в воскресенье ночная температура ожидается в пределах -2...+1 градус, а дневная +7...8 градусов. Оба дня будет идти снег с дождем.