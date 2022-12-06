«Жилплощадь хотим новую, но куда переехать не знаем»: жители Томска рассказали об особенностях выбора жилья и помещений для бизнеса

Критерии для планирования своей будущей жизни у семей разные. Фото: Предоставлено героем.

Определиться с местом будущего жилья на следующий десяток лет – ответственная задача, особенно для семьи, а в выборе помещения для своего дела и вовсе можно сломать голову. Журналист «КП-Томск» пообщался томичами и узнал, по каким критериям они планировали свою жизнь и бизнес.

Процесс выбора происходил недолго

Татьяна Колмакова со своей семьей последние 5 лет живет на ул. Энтузиастов в Зеленых горках. Основной сложностью при выборе нового места жительства было наличие социальной инфраструктуры рядом с домом.

«Процесс выбора происходил недолго. Начинали сначала снимать квартиру. Ориентировались на то, что садик рядышком, и не надо будет куда-то ездить, и плюс школа будет рядом, ребята будут ходить», – поделилась Татьяна.

Прогулки – одно из любимых занятий семьи Колмаковых. Фото: предоставлено героем.

Вопрос стоял и в наличии места в квартире. Каждому члену семьи из четырех человек необходимо свое личное пространство. Доступ солнечного света в помещение и бесперебойное отопление тоже сыграли свою роль при выборе жилплощади.

«Хотелось не старое жилье, а в новом районе, для того, чтобы меньше было жильцов, меньше уборки за теми, кто жил», – вспоминает женщина.

Звезды сошлись так, что даже работа Татьяны теперь находится рядом с домом. Все в шаговой доступности, что максимально делает жизнь комфортной.

Прогулки – одно из любимых занятий семьи Колмаковых. В нескольких километрах от дома находится озеро, возле которого они часто гуляют. Дети Татьяны облюбовали и площадки около бассейна «Звездный».

«Детки у нас там собираются летом, и мы там катаемся на велосипедах и на самокатах. Очень лояльно относятся к гуляющим в школе «Эврика развития». У них всегда открыт стадион с самого утра. Можно прийти, сделать зарядку и заниматься своими делами. Он открыт с утра и до вечера», - рассказала Татьяна.

В нескольких километрах от дома находится озеро, возле которого Татьяна с детьми часто гуляет. Фото: предоставлено героем.

Уже сейчас семья задумывается о расширении своей жилплощади, но критерии остаются теми же.

«Жилплощадь новую хотим, но куда переехать - не знаем. Ищем вариант, чтобы детям было близко ходить в школу», - уточнила Татьяна.

По данным социологов, при расширении жилплощади томичи, как правило, предпочитают оставаться в том же районе. К привычной локации людей привязывают сады, школы, спортивные секции и дополнительное образование. Другой важный фактор – соседи. В новых районах складывается особый микроклимат: молодые семьи — взрослых и детей — часто связывает прочная дружба и общие заботы.

Сегодня «расширяться» из Зеленых Горок сложно. Нового жилья поблизости нет, а тот, кто однажды выбрал новостройку предпочитает и дальше выбирать новое. Один из вариантов для переезда – Супервосток, там уже строится новая школа, есть места в детских садах, планируют поликлинику. В проекте не только жилье, но и помещения для работы и бизнеса.

«Это была не моя воля, а было чудо свыше»

У Оксаны, как говорит она сама, 704 ребенка и 3 домашних. Она – директор школы Home English Club, один из филиалов которой находится на ул. Юрия Ковалева, 40. Его открыли в разгар пандемии в 2020 году. Из-за невозможности провести летние смены в школе, женщина решила подумать над новым дизайн-проектом филиала, который сделала совместно с партнером. Новый взгляд на оформление помещения подтолкнул к созданию третьего филиала.

«Мы нашли помещение, деньги на ремонт и уже через 3 месяца открыли двери школы в Зеленых горках. И когда я прихожу туда я понимаю, что это была не моя воля, а чудо свыше», - восхитилась Оксана.

Своим главным вкладом в развитие микрорайона Оксана считает обеспечение высококачественным дополнительным образованием детей в шаговой доступности. Фото: предоставлено героем.

Обеспечение высококачественным дополнительным образованием детей в шаговой доступности Оксана считает своим главным вкладом в развитие микрорайона. Для детей это возможность самому занять себя полезным делом, пока родители на работе. Для этой цели пришлось немало потрудиться.

«Мы сразу приобретали нежилое помещение. Переоборудовали комнаты, ломали стены, перестраивали, чтобы ребятам было комфортно в образовательном процессе», - вспоминает Оксана.

Помещение пришлось переоборудовать полностью и соблюдать необходимые стандарты. Фото: предоставлено героем.

Новый филиал получил образовательную лицензию. Были выдержаны стандарты 2020 года Роспотребнадзора, которые на тот момент были намного жестче. В конце года школа получила статус официального центра по подготовке к Кембриджским экзаменам.

Оксана сразу поняла, что филиал школы в этом месте очень ждали. За 3 месяца в учреждение пришла первая сотня учеников, а сейчас там обучаются 204 ребенка. Недавно новое помещение открыли на Иркутском тракте по просьбе родителей. И останавливаться на этом команда образовательного проекта не планирует.