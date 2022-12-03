«КП-Томск» делится самыми яркими событиями за прошедшую неделю

Фото: Ксения Высотина/Кирилл Колемасов

Еще одна рабочая неделя подошла к концу. «Комсомолка» в Томске продолжает свою новую рубрику об основных происшествия, которые были в городе за неделю с 28 ноября по 2 декабря 2022 года. Собрали самые яркие события.

28 ноября, понедельник

В Томской области обновили и уточнили правила назначения пособия на третьего ребенка. С ноября 2022 года выплату, составляющую 14 817 рублей, могут оформить и семьи, где не ухаживающий за ребенком родитель является самозанятым.

Жители Томска наткнулись на новый вид мошенничества. Томичка рассказала в соцсетях, как мастер по ремонту компьютера хотел заработать с ее пожилой мамы 30 тысяч рублей.

Зять экс-губернатора Томской области Сергея Жвачкина и сын телеведущего Павла Астахова Антон Астахов был осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество. Приговор был оглашен во Фрунзенском районном суде города Саратова.

Жители дома на улице Героев Чубаровцев, 30 замерзают из-за отсутствия нормальной подъездной двери. Подъезд полностью замерз в суровые 30-ти градусные морозы.

29 ноября, вторник

Власти Томска завершили разработку техзадания генплана города. Подготовка техзадания генплана завершена, сообщил заместитель мэра по строительству Алексей Макаров на публичных слушаниях в научной библиотеке НИ ТГУ.

Жители Томской области будут платить больше за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, хотя изначально этого стоило ожидать лишь 1 июля 2023 года. Правительство решило досрочно назначить повышение.

В Томске у мобилизованных граждан остались семьи и привычные обязанности. Область всячески старается поддерживать родных бойцов, и.о. заместителя начальника Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Алексей Филимонов назвал самую востребованную нематериальную помощь, которая требуется в дома мобилизованных томичей.

Пресс-служба УМВД по Томской области сообщает о поисках девушки 2005 года рождения, которая ушла из студенческого общежития в селе Кожевниково Томской области 17 ноября 2022 года и на настоящий момент не вернулась.

В Томске Арбитражный суд признал незаконным отказ в застройке у Красной мечети. Речь идет о многоквартирном доме на улице Трифонова, 18.

30 ноября, среда

Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Томской области. В селе Александровское произошел пожар в одноэтажном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Сообщение на пульт пришло в 8:42 29 ноября. Первое подразделение прибыло на место 8:44.

Ученые в Томске нашли новый метод лечения рака костей температурой. В Томском университете систем управления и радиоэлектроники разработали уникальный метод лечения рака костей.

В ноябре в Томске подешевело жилье на первичном рынке. В ноябре в Томске на 5% снизилась стоимость жилья, рассказал председатель Правления Томского регионального отделения Российского общества Дмитрий Хлопцов на круглом столе, посвященному предварительным итогам Ипотеки-2022.

В Управлении Роспотребнадзора по Томской области напомнили томичам о нормативах температуры в жилых помещениях и помещениях, относящихся к объектам социальной сферы.

1 декабря, четверг

В ФК «Томь» погасят долги перед сотрудниками после вмешательства вице-губернатора.

В Академии футбольного клуба «Томь» готовы возобновить занятия для всех возрастных групп, вопрос с долгами перед сотрудниками будет решаться с участием областной администрации.

Облздрав по Томской области сообщает о снижении численности заболеваний ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2021 годом, за 10 месяцев 2022 года в регионе зафиксировали почти 800 человек с положительным тестом.

В администрации Томской области обменялись должностями начальник и заместитель департамента финансово-ресурсного обеспечения. Департамент возглавила Ольга Крылова, Андрей Конинин, возглавлявший департамент с 12 мая, вернулся к работе заместителем.

В отделениях Почты России по Томской области появились ящики для писем Деду Морозу, сообщает пресс-служба организации. Их повесили в центральных отделениях в Томске, Северске, Колпашеве, Стрежевом, в селе Молчаново и поселке Белый Яр.

Роспотребнадзор по Томской области сообщает о выявлении трех случаев заражения свиным гриппом, по типу пандемического варианта 2009 года. Также добавляется, что уровень заболеваемости ОРВИ в Томском районе выше уровня эпидемического порога на 192%.

2 декабря, пятница

В Томской области в селе Баткат шесть детей-сирот, чьи родители погибли в пожаре, забрали опекуны. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказала замглавы Шегарского района по социальной сфере Татьяна Зверева.

В Томске региональные гидрометеоцентр прогнозирует неблагоприятные погодные условия в атмосфере городе. Их следует ожидать со 2 декабря, пятницы, до 5 декабря, понедельника.

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о прошедшей встречи с городскими перевозчиками. На встрече поступило предложение повысить не менее, чем на четыре рубля проезд в городском общественном транспорте. В вечернее время проезд может составить 35 рублей, в дневное - 28 рублей.

«Кто намеревался — отменяйте»: Мазур запретил чиновникам в Томске новогодние корпоративы. На аппаратном совещании в пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур жестко высказался в отношении новогодних корпоративов для коллективов муниципальных и региональных властей, сообщает пресс-служба обладминистрации.