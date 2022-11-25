Cosmodent KIDS: здоровые зубы с детских лет без страха и боли

Фото: Cosmodent

Современная стоматология подразумевает комфортное и безболезненное лечение. Cosmodent KIDS — новый формат детской анти-стресс стоматологии в Томске, где ребёнок не окажется в больничной обстановке. Вместо привычных и для многих детей пугающих больничных стен — полное погружение в космическую тематику и ни капли детских тревог! Настоящий робот, ТВ-иллюминаторы с мультфильмами, игровая для малышей и релакс-зона с приставкой для тех, кто постарше. Это и многое другое уже успело восхитить своих первых посетителей — пациентов детской стоматологии Cosmodent KIDS и их родителей.

Как в клинике учат ребёнка не бояться зубного врача?

Бояться стоматолога не нужно, для ребёнка в нашей клинике это добрый друг и волшебник с парочкой фокусов в арсенале. Каждый врач-стоматолог Cosmodent KIDS владеет методами психологической подготовки детей к стоматологическому лечению. Специалисты знают, как ловко обыграть медицинские дискомфортные манипуляции. Маленькие пациенты даже не увидят на приёме стоматологических инструментов, они останутся «за кадром». Мы создали все условия, чтобы стоматологическое здоровье стало абсолютно понятной и реальной средой, как для родителя, так и для ребёнка.

Сколько раз в год детям нужен осмотр у стоматолога?

Детские профилактические осмотры необходимо проводить каждые 3 месяца. Это позволит выявить кариес на раннем этапе и выполнить лечение без дискомфорта для ребёнка с благоприятным прогнозом для зуба.

Какие услуги могут получить дети?

Cosmodent KIDS оказывает весь спектр услуг современного стоматологического лечения. В клинике также предусмотрены все необходимые условия для терапии в медикаментозном сне (под наркозом) и при помощи седации.

Как приучить ребёнка регулярно чистить зубы и сделать эту процедуру приятной?

Здоровье ребёнка — ответственность родителей, поэтому чистка зубов должна полностью выполняться ими. Дети в младшем возрасте не способны полноценно освоить технику чистки и использовать дополнительные средства гигиены. Задача родителя — привить полезную привычку чистить зубы, чтобы в дальнейшем он смог справляться с процедурами гигиены сам. Для маленьких детей важно познать щётку и свою полость рта, нужно обязательно дать малышу такую возможность, и лучше всего — в игровой форме.

Могут ли вредные привычки (например, грызть ручки) привести к проблемам с зубами?

Да, могут. Увы, в своей практике мы регулярно сталкиваемся с последствиями вредных привычек у детей. Многие из них влияют на прикус, а значит, на гармоничное развитие челюстей и ровный зубной ряд. Если проблемы с прикусом были выявлены детским стоматологом — необходима консультация ортодонта. Короткие уздечки и ранняя потеря молочных зубов у ребёнка — также повод обратиться к этому узкому специалисту. Современные методы профилактики развития аномалий прикуса позволяют решить многие проблемы на ранней стадии и сохранить здоровье и красоту улыбки ребёнка.

Фото: Cosmodent

Нужно ли лечить молочные зубы?

Кроме психологического фактора, когда ребёнок может перестать улыбаться, стесняясь чёрных зубов, существует и медицинский. Молочные зубы проходят все те же самые стадии разрушения, как и у взрослых, поэтому их лечение обязательно. Дети также чувствуют зубную боль, о которой могут молчать из-за страха. Разрушенный зуб может стать причиной кариеса на соседних зубах. Происходит общее снижение иммунитета ребёнка, так как кариозные бактерии выделяют кислоты и токсины. Далее с пищей эти бактерии попадают в желудочно-кишечный тракт, вызывая риск развития заболеваний ЖКТ и оказывая влияние на сердце. Самое печальное, что постоянные зубы при отсутствии лечения молочных могут прорезываться с дефектами эмали или не появиться вовсе из-за гибели зачатка постоянной единицы. В современном мире реально предупредить большинство проблем, чтобы во взрослом возрасте для здоровой и красивой улыбки не было никаких преград!

Делают ли детям чистку?

Профессиональная чистка зубов или профессиональная гигиена полости рта — обязательная процедура, «золотой стандарт» в профилактике развития кариеса у детей всех возрастов. К счастью, многие родители уже понимают это, поэтому накануне нового учебного года мы всегда принимаем рекордное количество пациентов.

Как проходит процедура?

Метод чистки выбирает детский стоматолог, исходя из количества твёрдого и мягкого налёта на зубах ребёнка. Для младшего возраста используются щётки различных форм и профессиональные пасты для укрепления здоровья зубной эмали совсем маленьких деток. Для детей постарше уже возможна чистка методом «Air Flow», когда струёй воды и воздуха распыляется специальный порошок, бережно очищающий эмаль.

Как обстоит ситуация со здоровьем зубов у детей?

Чаще всего врачи-стоматологи сталкиваются с нерегулярностью чистки, родители говорят об этом прямо. Их можно понять при современном темпе жизни. Дети старшего возраста ленятся, поскольку не выработали привычку с детства. На сегодняшний день статистика неутешительна, мы видим статистику большого прироста детского кариеса. Болезнь начинает поражать только что прорезавшиеся зубы. Нашими пациентами всё чаще становятся годовалые дети, лечение которых мы вынуждены проводить в медикаментозном сне. Факторов, провоцирующих кариес, стало больше, изменилось наше питание, экология, качество воды. Эмаль зубов изначально формируется более слабой, пористой. Эта проблема на самом деле глобальна, но таковой не признана. Поэтому в борьбе со стоматологическими заболеваниями в детском возрасте очень важны профилактические мероприятия.

Частые ошибки родителей в уходе за зубами детей

Многие родители малышей не знают о необходимости чистки с первого прорезавшегося зуба — это первая ошибка. Педиатры об этом, как правило, не говорят, а к нам такие дети попадают, когда уже требуется лечение. Вторая ошибка — неправильный подбор средств гигиены полости рта. Ребёнку необходим индивидуальный план профилактики, подобранный врачом. Третьей ошибкой является пренебрежение дополнительными средствами гигиены: зубная нить, ёршики, монопучковая щётка для труднодоступных мест, ирригатор и специальные укрепляющие гели.

Нужно понимать, что в борьбе с заболеванием победит только слаженная команда — родитель, ребёнок и врач-стоматолог. Только совместная работа над вопросами гигиены и профилактики кариеса гарантирует успех. Команда детских стоматологов Cosmodent KIDS готова сопроводить родителей и детей в увлекательный мир здоровых улыбок!

Можно ли родителям вместе с детьми посетить стоматолога в Вашей клинике?

Доверить нам своё стоматологическое здоровье и красивую улыбку можно всей семьёй. Ранее мы принимали наших пациентов в клинике на Иркутском тракте, 5. Теперь мы готовы предложить стоматологические услуги в семейном формате во второй локации на проспекте Фрунзе, 16. Это большое здание в самом центре города, разделённое на две самостоятельные клиники — взрослую и детскую. Пациенты Cosmodent KIDS попадут в космическое приключение, а для взрослых пациентов COSMODENT мы предусмотрели классический интерьер, наполненный эстетикой и комфортом, как и в нашей первой клинике на Иркутском тракте.

Высокотехнологичное оборудование и самые современные материалы позволяют нашим докторам добиваться отличных результатов, решать стоматологические задачи пациентов с хорошим прогнозом, эстетично и надёжно. Новая клиника для взрослых пациентов оснащена компьютерными 3D-томографами и визиографами для точности и быстроты диагноза.

Клиника на Иркутском тракте продолжит работу?

Клиника COSMODENT на Иркутском тракте продолжает свою работу со взрослыми пациентами в прежнем режиме! Мы растём, развиваемся и уже готовы пригласить жителей Томска в новый филиал с удобным расположением в центре.

За годы работы мы зарекомендовали себя как одна из самых современных, высокотехнологичных и надёжных стоматологий города. Наши пациенты давно привыкли к стабильно высокому качеству лечения и широкому спектру услуг. В каждой клинике в полном объёме представлены все направления современной стоматологии: терапевтическое, диагностическое, эстетическая стоматология, а также имплантация, протезирование, ортодонтия, профессиональная гигиена полости рта и отбеливание зубов.

Мы продолжим расширять наши профессиональные возможности и открывать пациентам мир стоматологических инноваций! Нам важно, чтобы томичам были максимально доступны самые актуальные методы лечения и сохранения здоровья зубов!

Фото: Cosmodent

Наши адреса: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 5 тел. 48-44-48

пр. Фрунзе, 16, тел.: 48-44-48

Наш сайт: https://cosmodent.su/

Будем рады видеть Вас в нашей клинике! Здоровья Вам и благополучия!

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