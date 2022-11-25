«Будут сладкими на Новый год»: продавец фруктов в Томске раскрыл секрет сладких мандаринов в декабре

Под Новый год томичам стоит покупать марокканские мандарины Фото: Алёна ГОЛЕВА

До Нового года осталось 36 дней. Журналист «КП-Томск» поговорил с продавцом фруктов и овощей на Фрунзенском рынке в Советском районе Томска и выяснил, какие мандарины томичам лучше всего покупать ближе к торжественному застолью

Торговец отметила, что сейчас на прилавках встречаются мандарины из Южно-Африканской Республики, из Аргентины и Марокко. Стоимость на рынке варьируется от 120 до 350 рублей. Добавим, что не все мандарины будут сладкие в сезон ноябрь-декабрь.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Мандарины ЮАР сейчас уже заканчиваются, летом будет Аргентина, с листочками Марокко, которых есть несколько видов - продолговатые и круглые, сейчас они чистятся плохо и кислые еще», - говорит женщина.

Журналисту «КП-Томск» пояснили, что в конце ноября лучше всего брать мандарины из ЮАР, а ближе к Новому году – Марокко. Дело в том, что эти сорта практически круглый год есть в продаже, но период созревания у них разный. Поэтому в декабре-январе самыми сладкими будут марокканские и катайские.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«ЮАР закончится в конце ноября будем возить Марокко. Кстати, китайские тоже хорошие в этот сезон. На Новый год будет Китай и Марокко», - добавила спикер.

По правилам перевозки женщина уточнила, что мандарины привозят оптом фурами. На вопрос об особенностях транспортировки, например, как бананы в газовой камере, продавец ответила: «Мандарины отправляют просто в коробках».

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Кроме того, у мандаринов нет понятия «доспеть», как это возможно с хурмой. Если плод сорвать кислым и зеленым, то до конца своей «жизни» он будет кислым и зеленым.

По правилам выбора специалист дала такой чек-лист:

Осенью берите ЮАР, зимой Марокко и Китай, а летом – Аргентину;

Выбирайте только насыщенно рыжие плоды;

Зеленый фрукт с «прожилками» на кожуре лучше не брать;

Мандарины с тонкой кожурой и маленькими «порами» будут лучше чиститься.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Отметим, что подходящими условиями для хранения мандаринов считают температуру воздуха от +2 до+6 ° градусов. При таких условиях срок хранения плодов составит две недели.