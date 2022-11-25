"Stand Up, мюзикл, День матери": стало известно, куда сходить в Томске на предстоящих выходных

"КП-Томск" собрала список мероприятий с 25 по 27 ноября. Фото: Владислав Пирогов

Вот и наступили последние дни ноября. Жители Томска уже готовы к зиме и набираются новогодним настроением. Для того, чтобы не провести эти выходные дома, редакция "КП-Томск" традиционно подготовила афишу мероприятий. Мы собрали для томичей только самое интересное.

Концерт в День Матери «От сердца к сердцу»

В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается День матери. Поэтому для томичей будет подготовлен концерт «От сердца к сердцу». Он состоится 27 ноября в 18.00 в зрелищный центр «Аэлита». Для гостей будут приготовлены душевные народные песни, хороводы и игры. Все авторские песни будут посвящены женщинам матерям.

Возрастное ограничение 0+

Мюзикл "Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес"

Сегодня, 25 ноября, в Северском музыкальном театре состоится мюзикл "Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес". На премьере расскажут историю про моряка Эдмона Дантеса, который становится жертвой целой череды обстоятельств и оказывается заточенным в замок Иф на десятки лет. Оказавшись на свободе, герой меняет свое имя и судьбы всех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Начало мюзикла в 19.00.

Возрастное ограничение 16+

Выставка «Любовь и боги Сальвадора Дали»

С 25 по 30 ноября в Томске пройдет выставка «Любовь и боги Сальвадора Дали». Экспонаты будут выставлены в областном художественном музее. Уникальная экспозиция, посвященная одному из самых известных художников ХХ века, представит томской публике широкое многообразие творчества Сальвадора Дали: оригиналы графики, скульптуры и сюрреалистичные объекты. Посетить выставку можно с 10.00 до 18.00.

Возрастное ограничение 16+

Стендап Стаса Старовойтова

В Томске 27 ноября в караоке-клубе "Капитал" состоится сольное выступление комика Стаса Старовойтова. Напомним, что комик является резидентом Stand Up, актером сериала "Стас" и фильма "Батя", также стоит отметить, что Стас Старовойтов является томичом.

Возрастное ограничение 18+