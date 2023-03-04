«Кормил детей просроченным мясом»: томич приносил домой списанные и гниющие продукты

Томич кормил детей и жену испорченными продуктами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичка Наталья ощутила себя в плену, когда оказалась в финансовой зависимости от мужа в долгий декретный период. Она не могла работать, ухаживая сначала за первым ребенком, а затем и за вторым.

«У Гоши один друг есть, у которого жена работает директором одного из сетевых магазинов. Они договорились и вывозили просрочку списанную. Каждый месяц мой муж забирал эту просрочку, они ее делили где-то как-то, и потом мы этим питались. Мясо там было, фарш куриный, колбасы просроченные. Господи, бред какой, 21 век, а жили - как будто в голодомор какой-то! Ну вообще, у меня других слов нет», - расплакавшись, начала делиться воспоминаниями Наталья.

Женщина рассказывает, что муж часто покупал полуфабрикаты - сосиски, пельмени. Из овощей дети видели только то, что выращивала на огороде бабушка: морковку, свеклу и лук.

«Не было такого, чтоб у нас был сыр или овощи разные, как сейчас я покупаю детям - огурцы, перцы. Теперь они зимой едят овощи, они едят сыр, фрукты. Раньше это были только абрикосы или бананы черные, которые лежат по распродаже. Муж говорил: «Ну они же вот, посмотри, какие спелые, медовые, и все равно, что черные. А еще он невкусные дешевые конфеты приносил», - делится томичка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В тот период в квартире Натальи и Георгия проживал его брат, он приносил в дом непросроченную, качественную и сытную еду. Чтобы наглядно заявить о проблеме мужу, женщина завела тетрадь, куда записывала покупки родственника и покупки мужа.

«Я пыталась таким образом ему что-то предъявить, мол, сравни и посмотри, что он покупает. А у тебя семья, но, получается, что другой мужчина, по сути, содержит твою семью. Но ему разве докажешь? Ничего не менялось. Было такое, что и папа мой покупал продукты нам – крупы, в основном. Когда у нас не было сосисок и пельменей, я варила гречку, макароны, пшенку делала», - говорит Наталья.

Приходя домой после работы, Георгий часто отказывался от домашней еды. Говорил, что не любит гречку и пшенку. Однажды бабушка рассказала Наталье, что видела зятя в кафе, где он ел шашлык.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мне обидно было – он выбирает и ест то, что хочет, а мы с детьми на таком однообразном питании. Жена брата тоже сказала, что видела его трапезничающим в городе. Родственники в открытую смеялись надо мной. Говорили, какая я дурочка, что я плохая хозяйка, плохо готовлю, раз у меня муж ест в ресторанах. Невестка тоже однажды встретила Гошу, он шел и ел орешки какие-то дорогие - целый пакет купил. Ей сказал: «Да я детям взял», а сам идет и ест. Понятно, что пока дойдет до дома, этих орешков не будет детям. Дети не увидели этих орешков», - рассказывает женщина.

Домой Георгий продолжал регулярно приносить списанное мясо. Однажды Наталье приснился фарш с червяками и гниющие бананы. Она рассказала о своем сне Георгию, он накричал на нее в ответ и заявил, что она не ценит его заботы и несет чушь.

«Я вот сейчас вспоминаю и думаю: Боже, как я это все терпела? Я боялась лишнее слово ему сказать. Боялась что он прибьет меня, весовые категории разные», - делится томичка.

После декрета, когда женщина вышла на работу, она стала покупать много еды – того, что ей давно очень хотелось. Она как бы отыгрывалась за несколько последних лет, когда жила с затянутым поясом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Первое время, когда я начала зарабатывать, я ела! Покупала то, что мне хочется! Я год ела то, что хочу. Да, иногда что-то вредное, чипсы, сухари, но это то, что выбирала сама. Потому что прежде, чтобы с голоду не умереть, питалась тем, что не хотелось. А сейчас я уже к себе начала прислушиваться - надо ли это мне, полезно ли», - признается томичка.

Время не изменило подход Георгия к обеспечению семьи. Наталья не выдержала и подала на развод. Говорит, что ни разу об этом не пожалела.

Читайте также «Жадный муж не давал покупать прокладки после родов»: жительница Томска пожаловать на скупость мужа