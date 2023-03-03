В Бакчарском районе Томской области снежной лавиной завалило 16-летнего подростка

5 сотрудников МЧС достали мальчика из под завалов снега. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области в Бакчарском районе сотрудники МЧС спасли 16-летнего подростка из снежного плена. Пять спасателей вытащили несовершеннолетнего и доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

"Бакчарские пожарные спасли подростка из снежного плена 2 марта в 18:43 диспетчеру 23 пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Бакчар по улице Крылова под завалом снега оказался подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подростка завалило сугробом около 2,5 метров. В ходе разбирательств выяснилось, что мальчик оказался под завалом снега после чистки крыши. Прибывшим спасателям, мама мальчика показала предположительное место сына, где именно его завалило.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Спустя 13 минут сотрудники МЧС вытащили подростка из под сугроба мокрого и тяжелого снега. С переохлаждением средней степени тяжести парень был передан в карету скорой помощи и доставлен в детское отделение Бакчарской центральной районной больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.