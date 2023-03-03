"Был дома без присмотра": стали известны подробности падения малыша с 4 этажа в Томске

Прокуратура и СК РФ проводят проверку. Фото: Василий Вахрин

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Рабочая, 11а с балкона 4 этажа выпал маленький ребенок. Позже департамент здравоохранения сообщил, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. До этого момента ведомства не давали комментарий по сточившемуся. И вот наконец-то прокуратура рассказала подробности инцидента.

Выяснилось, что происшествие произошло сегодня утром в многоквартирном доме. Несовершеннолетний ребенок остался один дома без присмотра родителей. Также стал известен возраст малыша. Мальчику всего 4 года.

В ведомстве также сообщили, что прокуратура организовала проверку по случившемуся. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее также сообщалось, что в СКР по Томской области проводится проверка по данной информации.