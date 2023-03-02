"Заболевания ЖКТ, дыхательных путей и психотерапевтические проблемы": специалисты рассказали, чем можно заболеть весной

Весной, в силу нестабильной метеообстановки, перепадов температур и давления, традиционно обостряются все имеющиеся хронические заболевания. Фото: Сибфм

Вчера наступила весна, а это значит, что скоро погода будет кардинально меняться. В город придет теплая погода, растает снег, а вместе и с ней перепады температуры. В связи с этим врач инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков рассказал журналистам "КП-Томск" об серьезных заболеваниях, которые обостряются весной.

"Весной, до установления стабильной теплой погоды, респираторные инфекции чувствуют себя очень хорошо. Это происходит, потому что идет транзиторный иммунодефицит, связанный с долгой зимой и перенесёнными заболеваниями за этот период", - рассказывает специалист.

Врач также отмечает, что весной организм еще не восстановлен и легко «цепляет» на себя новые респираторные заболевания, плюс температура воздуха очень благоприятствует распространению таких инфекций. В массе преобладает теплая и влажная погода, 0°C +/−5 °C — самая благоприятная температура для распространения вирусных и бактериальных инфекций.

"Когда столбик термометра поднимается до +5 °C активизируются иксодовые клещи и начинают распространяться трансмиссивные инфекции — передающиеся через укусы насекомых", - добавляет Поздняков.

Помимо этого, весной, в силу нестабильной метеообстановки, перепадов температур и давления, традиционно обостряются все имеющиеся хронические заболевания. В первую очередь — заболевания ЖКТ, хронические заболевания легких и верхних дыхательных путей, неврологические и психотерапевтические проблемы.

Однако, если говорить о поздней весне, то с началом сезона цветения идут традиционные обострения у аллергиков. Поздней весной увеличивается концентрация потенциальных аллергенов в воздухе: плесневые грибки, пыль и пылевые клещи, шерсть линяющих животных, пыльца растений.

Некоторые виды аллергии проявляются еще ранней весной, до наступления сезона цветения. На обострения так же влияет сниженный иммунитет после зимы — чем чаще человек простужается, тем выше риск возникновения неприятных аллергических реакций.

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